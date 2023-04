Une école de drag queens s’implante à Trois-Rivières

L’idée derrière l’école est celle de Francis Boisvert, qui personnifie Lady Gaga sur scène depuis sept ans. Le jeune homme s’est aperçu que les drag queens, souvent autodidactes, avaient elles aussi besoin de formation.

J’aurais adoré avoir des cours au départ. Ça faisait longtemps que je voulais faire des arts de la scène, mais je me disais toujours que je n’avais pas de talent. Il y avait Secondaire en spectacle, des cours de théâtre, des comédies musicales, mais ces choses-là ne me parlaient pas. Moi, c’était la personnification , raconte le fondateur de l’école, qui souhaite donc créer un espace propice au mentorat et à la rétroaction.

Francis Boisvert veut accompagner les drag queens de la relève. Photo : Radio-Canada

Les locaux de l'école seront aménagés dans le studio de danse Niko Solanakis du secteur Trois-Rivières Ouest. Les artistes de la relève pourront y suivre un éventail de formations offertes par des drag queens d’expérience, à commencer par une initiation au maquillage de scène qui marquera l’ouverture de l’école le 22 avril.

Le drag regroupe toutes sortes de compétences. On parle de maquillage, de couture, de danse, d’humour et de musique. Moi, je joue du piano sur scène, par exemple. On essaie d’animer la salle et de faire rire les gens. Ce sont toutes ces compétences que je veux apporter à l’école de drag pour que les gens puissent les apprendre , explique Francis Boisvert.

Les cours seront ouverts aux personnes de 15 ans et plus. Francis Boisvert aimerait que ses élèves soient issus d’une foule de milieux. Il y a un intérêt général du public d’apprendre ces compétences pour peut-être en faire quelque chose d’autre : ‘’Je vais suivre le cours de maquillage drag queen, mais je vais faire du cosplay’’ ou ‘’je vais apprendre comment coiffer des perruques, mais pour faire du théâtre’’ , énumère-t-il.

Un vecteur d’expression

À ses débuts, Francis Boisvert croyait que sa première expérience sur scène serait sans lendemain. J’avais dit à tout le monde ‘’je vais le faire juste une fois et après ça j’arrête’’. Finalement, ça fait sept ans. Je l’ai fait plus d'une fois , confie-t-il, rieur.

Se travestir sur une scène lui permet d’exprimer une facette de sa personnalité qu’il n’a pas l’occasion d’exhiber dans sa vie quotidienne d’informaticien œuvrant au sein de la fonction publique. Ça n’a pas changé mon quotidien avec mes collègues et les personnes qui m’entourent, sauf que les gens ont pu découvrir une partie de moi qui était là. Je ne pouvais pas chanter et danser en réparant des ordinateurs. Ça me donne l’occasion de m’exprimer , observe l’artiste.

Sa passion pour la personnification n'a rien à voir avec son identité de genre ni sexuelle. Il se définit comme un homme qui, sur scène, devient le personnage de son choix. Ses alter egos sont souvent des femmes, mais aussi parfois des hommes.

Des controverses injustifiées, selon Trashy la Drag

Francis Boisvert est conscient que l’art de la drag est clivant, particulièrement depuis qu’un mouvement d’opposition condamne la participation des drag queens aux activités scolaires.

Selon lui, ces controverses auxquelles contribue le chef conservateur Éric Duhaime sont plutôt dues à l’ignorance. On est des artistes. On a plusieurs genres. Des gens font dans des bars des spectacles qui sont destinés aux adultes et que je ne présenterais pas à des enfants, mais ce n’est pas le cas de tout le monde et il faut faire la part des choses. Si je me prononce sur Barbada, par exemple, il est enseignant au primaire depuis 17 ans. Il a vraiment la capacité d’interagir avec des enfants sans les endoctriner , insiste-t-il.

L’homme derrière Trashy la Drag est convaincu que la majorité des gens sont favorables à son travail et il n’entend pas donner raison aux pourfendeurs. Son école de drag queens offrira des spectacles à des heures moins tardives afin d’attirer un nouveau public et de faire de la drag un art plus accessible.

Les événements qu’on va offrir vont s’appeler Drag en rodage. On invite n’importe quelle drag queen à venir roder des numéros avec nous et on va pouvoir les mélanger avec les gens de la relève, donc les apprentissages vont pouvoir se transmettre.

Avec les informations d’Amélie Desmarais