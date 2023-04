La xylazine, un tranquillisant pour animaux, est de plus en plus présente dans les rues albertaines, selon un constat du site de prévention des surdoses de Lethbridge, dans le sud de la province.

Nous voyons beaucoup de xylazine en ce moment , lit-on dans une alerte transmise à la fin du mois de mars par le site de Lethbridge à l'Université de Calgary, qui gère un programme d'alerte antidrogue par courrier électronique et qui partage les informations par zone.

La présence de cette drogue a été également suspectée sur le territoire de la Tribu des Blood, à l'ouest de Lethbridge.

Les responsables de la communauté ont dit avoir déjà vu de la xylazine dans la région, avec notamment des effets secondaires graves, dont des symptômes semblables à ceux d'une attaque d'apoplexie .

En Alberta, ce tranquillisant non approuvé pour un usage humain a été détecté 34 fois en 2022, contre 1011 fois en Ontario et 260 fois en Colombie-Britannique.

Le problème est que les marchés illicites sont tellement flexibles et adaptables. Les choses prolifèrent beaucoup plus vite que notre réponse , note Rebecca Haines-Saah, professeure agrégée à l’école de médecine Cumming de l'Université de Calgary.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Rebecca Haines-Saah, professeure agrégée à l’école de médecine Cumming de l'Université de Calgary. Photo : Fournie par Rebecca Haines-Saah

Une menace émergente qui préoccupe

À Calgary, la présence de xylazine a été détectée pour la première fois en 2015, selon la police municipale. En 2022, cinq échantillons contenant de la xylazine ont été renvoyés pour analyse, et deux échantillons positifs ont été renvoyés depuis le début de l'année.

L'Alberta a enregistré l’année dernière 1630 décès par empoisonnement à la drogue, toutes substances confondues, soit l’une des deux pires années depuis que la province a commencé à recueillir des données en 2016.

Le Bureau du médecin légiste en chef de la province a signalé de faibles concentrations de xylazine dans 43 décès depuis janvier 2019. Des traces de fentanyl ont également été retrouvées dans l'étude de tous ces décès.

Au Canada, la Santé publique a suivi, au cours des dernières années, la propagation de la xylazine dans les drogues de rue du pays. Elle est de plus en plus souvent mélangée à des opioïdes comme le fentanyl, ce qui peut avoir de graves effets, prévient l'agence fédérale. Les utilisateurs peuvent parfois tomber dans un état d'inconscience et se blesser, parfois au point de nécessiter une amputation.

Ces derniers mois, le nombre d'échantillons de drogues de rue saisies et dans lesquels le tranquillisant a été détecté a atteint un niveau considéré comme alarmant en Ontario et en Colombie-Britannique.

Les autorités de toute l'Amérique du Nord surveillent de près la propagation de ce produit.

Mercredi, l'agence américaine de contrôle de stupéfiants (Office of National Drug Control Policy) a désigné la xylazine comme une menace émergente , car elle a été détectée dans la quasi-totalité des États américains.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La xylazine, un tranquillisant animal, a fait son entrée au Canada. Elle est souvent mélangée au fentanyl, un cocktail extrêmement dangereux. Photo : La Presse canadienne

La naloxone n’y peut rien

Le phénomène inquiète d'autant plus les autorités que les effets de la xylazine ne peuvent être inversés par la naloxone, un médicament qui permet d'inverser le processus de surdose.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le naloxone renverse temporairement les effets d'une surdose d'opioïdes, mais est inefficace contre la xylazine. Photo : Radio-Canada / Fanny Lachance-Paquette

Interrogé sur l'inefficacité de la xylazine, Colin Aitchison, le porte-parole du ministère de la Santé mentale et de la Dépendance, a indiqué que les Albertains pouvaient accéder au programme virtuel de lutte contre la dépendance aux opioïdes ou aux services de transition offerts aux consommateurs de stupéfiants.

La solution à la crise de la toxicomanie ne consiste pas simplement à fournir davantage de médicaments aux personnes dépendantes sans aucun contrôle ni engagement dans un programme de traitement , soutient Colin Aitchison.

Selon lui, le gouvernement albertain estime que plus la disponibilité des opioïdes augmente dans la communauté, plus les dommages potentiels augmentent.

Rebecca Haines-Saah, pour sa part, affirme qu'un approvisionnement sûr ne consistait pas à rendre les opioïdes plus disponibles, mais à remplacer un approvisionnement mortel pour les personnes présentant un risque élevé de surdose et de décès.

Avec les informations de Joel Dryden