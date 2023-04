Le Camp de ville Rouyn-Noranda prêt à accueillir des travailleurs

Situé sur la rue Mathieu, le site accueille des travailleurs de l’extérieur de la région depuis février dernier.

L’instigateur du projet, Normand Jacob, souligne faire affaire principalement avec des entreprises ayant besoin de chambres pour héberger leurs propres travailleurs.

Normand Jacob, président-directeur général de Technominex et instigateur du projet de Camp de ville Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Celui qui est aussi président-directeur général de Technominex précise toutefois que c’est la difficulté à loger ses propres employés qui l’a incité à mettre sur pied le Camp de ville Rouyn-Noranda.

« Juste pour mes travailleurs à moi, pour les contrats que j’avais dans la région, j’étais obligé de ramasser du monde d’un petit peu partout au Canada, aussi loin que London et Winnipeg, et on les amenait ici en fly-in, fly-out. Ce n’est pas le but d’avoir du fly-in fly-out à Rouyn-Noranda, j’aimerais ça que le monde s’installe, mais quand j’en parlais à mes employés, ils me disaient : "Où veux-tu que je m’installe? Il n’y a pas d’appartements, il n’y a pas de maisons". » — Une citation de Normand Jacob

Pour combler les besoins en hébergement de ses travailleurs, M. Jacob déclare avoir déjà dû louer jusqu’à sept appartements en même temps à Rouyn-Noranda.

Je me suis dit : "S’il y a plusieurs entreprises comme moi qui font ça, combien de loyers ne sont pas disponibles pour les gens qui voudraient rester à Rouyn?" C’est ça que j’avais en tête, d’enlever un peu les Airbnb, parce que c'est de l'hébergement temporaire dans des lieux qui pourraient être permanents pour des personnes qui pourraient habiter là , dit-il.

Une chambre au Camp de ville Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Selon Normand Jacob, le Camp de ville Rouyn-Noranda offre tout ce dont ont besoin les travailleurs, même si selon ses propres termes, il ne s’agit pas d’un hôtel cinq étoiles .

Physiquement, ça ressemble un peu à un camp minier qu’on pourrait retrouver un peu partout et que plusieurs personnes de la région connaissent. À l’intérieur, on a tous les services, on est capable d’héberger les gens pour qu’ils soient capables de dormir confortablement. On est capable de les nourrir, déjeuner, dîner et souper en plus de l’Internet haute vitesse , décrit-il.

Un important besoin chez les entrepreneurs en construction

Fondateur de l'entreprise de construction qui porte son nom, Jean-Yves Moreau confirme que le Camp de ville Rouyn-Noranda vient répondre à un besoin important dans le milieu.

Jean-Yves Moreau Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir