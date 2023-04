Impôts : Connaissez-vous vos recours contre l’Agence du revenu du Canada?

La saison des impôts peut susciter stress et frustration chez de nombreux Canadiens, dont certains pourraient ne pas obtenir des services optimaux de la part de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Face à ce géant de la bureaucratie financière, savez-vous qu’il existe un ombudsman des contribuables chargé de recevoir vos plaintes et d'imposer des améliorations de services à l'Agence?

François Boileau a décortiqué son rôle en neuf questions au micro de Daniel Thibeault, animateur de l’émission Les coulisses du pouvoir.

1. Qu'est-ce qu'un ombudsman des contribuables?

C'est quelqu'un qui va recevoir des plaintes du public, donc quelqu'un d'impartial qui va regarder les aléas d'une administration. Il y a des ombudsmans législatifs, d’autres par décret ministériel – comme moi – et d’autres qui sont des ombudsmans institutionnels, comme c’est le cas dans les hôpitaux ou les universités.

Moi, je m’occupe des contribuables. Pas seulement les personnes qui paient des impôts, mais tous les citoyens canadiens qui ont affaire avec l'Agence du revenu du Canada. Donc, ça peut être aussi des personnes qui reçoivent des prestations de la part de de l'Agence, par exemple ceux qui reçoivent l'allocation canadienne pour enfants, des remboursements pour la TPS ou toute autre prestation.

L'Agence du revenu a un double rôle : collecter des fonds et faire du recouvrement, mais également distribuer des prestations auxquelles les gens ont droit.

2. Pourquoi on vous sollicite en général?

Pour des plaintes individuelles, donc qui viennent de gens qui reçoivent des mauvais services de la part de l' ARC . Ils vont se plaindre à notre bureau et on va faire des enquêtes individuelles pour savoir ce qui s'est passé dans leur dossier et comment on peut améliorer leur situation.

Il arrive aussi des cas qui sont urgents, des personnes qui n’arrivent pas à boucler leurs fins de mois, car elles attendent des prestations. Elles communiquent avec nous et, en vertu d’une entente qu’on a avec l’ ARC , celle-ci s’engage à communiquer avec ces personnes dans les trois prochains jours. Ça ne veut pas dire que le dossier va être réglé, mais au moins il est enclenché et nous assurons un suivi.

Un autre de nos rôles, c’est d’observer au niveau systémique pour dégager les grandes tendances des problèmes de l’ ARC . On lui donne ensuite des pistes pour améliorer la situation.

3. Pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de prestations versées aux Canadiens faisant face à des difficultés économiques. Y a-t-il des apprentissages à faire de la gestion de ces programmes d’aide au niveau de l’ ARC ?

Ce n’est pas encore terminé, parce que même si les programmes sont arrêtés, on commence à faire le recouvrement auprès de personnes qui ont perçu une prestation et qui selon l’ ARC n’étaient pas admissible. Cette démarche-là va continuer jusqu'en décembre 2024. Je m'attends à ce qu'il y ait une recrudescence de plaintes à cet égard.

Notre rôle n’est pas de savoir si la personne doit rembourser ou non, mais davantage de trouver comment elle peut faire ce remboursement. Il doit y avoir un plan. Ça fait partie des discussions que j'ai déjà eues avec l'Agence.

On veut que, lorsque l'officier envoie une lettre de recouvrement à un Canadien, il y ait un numéro de téléphone où il peut parler directement à un officier qui est au courant du dossier. On doit faire un plan de paiement réaliste et non pas juste dire : Vous devez rembourser 4000 $ d'ici telle date.

4. Quel volume de travail vous avez dans une année à votre bureau?

Dans les deux dernières années, on a reçu un nombre effarant de plaintes et de demandes urgentes, majoritairement liées à la pandémie et aux prestations d'urgence. Il y a eu des enjeux de validation : des gens qui voulaient recevoir une prestation, mais qui ont attendu [de 12 à 18] semaines pour obtenir une validation afin d'avoir accès à leurs prestations. Donc, ce sont des gens qui avaient des besoins pressants.

On a reçu 1760 demandes urgentes l'an dernier. Ce n’est peut-être pas beaucoup, mais c'est une augmentation radicale par rapport aux années précédentes. On a reçu presque 4000 plaintes et 5000 demandes de renseignements. Ce sont des augmentations de 132 % par rapport à l'année dernière, qui était déjà une année record.

5. Dans certains rapports, vous évoquez la difficulté de l' ARC à communiquer avec les Canadiens. Est-ce que c’est un problème de communication ou un problème de gestion?

Si quelqu'un téléphone à l'Agence et attend deux ou trois heures pour se faire transférer à quelqu'un d'autre, puis que la ligne est coupée, c'est un grave problème de communication.

On a fait des recommandations en ce sens pour qu'on ait aussi un service de rappel et que les gens puissent aller sur le site Internet – comme on fait avec des grandes banques, notamment – et prévoir un temps précis : « On va vous appeler demain à telle heure. » Ça, c'est un bon service. On n'est pas encore rendu là, mais on travaille là-dessus.

L'Agence a dit oui, donc il s'agit maintenant de mettre ça en place.

Un formulaire de déclaration de revenus

6. Est-ce que vous avez l’écoute de l’ ARC en général?

Toutes les recommandations qu'on a émises – trois cette année et cinq l'an dernier – ont été acceptées. Je les rends publiques sur notre site Internet et dans un rapport annuel pour ajouter un petit peu à notre rôle de persuasion morale.

L'Agence n'est pas tenue de dire oui, mais le fait que les recommandations soient publiques et pragmatiques, ça nous pousse dans la bonne direction.

7. Est-ce que ça vous inquiète ce nombre élevé de plaintes?

Promettez de ne pas le dire à mes employés, mais moi, je veux qu'on en ait plus parce que je veux que notre bureau soit connu. En même temps, on est débordé. Mais ça, c'est une réalité qui ne concerne pas les Canadiens.

L’Agence du revenu a des milliers d'interactions quotidiennement, alors c'est normal qu'il y ait des erreurs et des insatisfactions. Si quelqu'un a envoyé tous ses documents à l'Agence et s'aperçoit que le chiffre de recouvrement qui est proposé n'est pas celui qu’on avait calculé, ça se peut qu’on réalise qu’il manque un document.

C'est là que nous, on peut intervenir pour s'assurer qu'effectivement il manquait peut-être, ce document-là, donc refaites vos devoir à l'Agence. Ça peut même aller jusqu'à des lettres d'excuses qu'on demande à l'Agence.

Pour la majorité des Québécois, la date limite pour envoyer sa déclaration de revenus de 2022 est le 30 avril 2023.

8. Est-ce que vous avez les ressources dont vous avez besoin?

C'est difficile. J'ai une très bonne écoute de la part de la ministre [du Revenu national], dont je relève directement, l'honorable Diane Lebouthillier. On a une bonne écoute pour le budget 2023-24 qui vient de commencer, ça va bien. Mais je suis inquiet pour les prochaines années, car il faut refaire cet exercice annuellement. On verra, mais certainement que notre bureau est davantage connu et que les plaintes qu’on reçoit sont plus complexes.

Les gens font appel à notre bureau parce qu'ils savent qu'on va les écouter, pas seulement passer 12 minutes avec eux au téléphone. On va vraiment prendre le temps qu'il faut pour les écouter. Déjà en partant, c'est un aspect qui est non négligeable. On va aussi fouiller dans leur dossier. On va regarder les faits, et s'il y a des faits qui montrent que les citoyens ont raison de protester, on va faire un suivi.

9. Est-ce que la possible grève des fonctionnaires fédéraux pourrait mener à des situations qui engendreraient plus de plaintes?

Chaque fois qu'on parle d'argent, c'est une question qui peut être stressante. Si on attend un remboursement d'impôt et qu'il n’arrive pas alors qu’il y a une grève, ça peut créer des situations qui sont stressantes pour les citoyens. On est conscients de ça.

Ça va être difficile pour notre bureau de s'en mêler, mais je suis très conscient que ça peut apporter un niveau de stress plus élevé aux citoyens qui s'attendent à recevoir quelque chose qui n'arrive pas. Il y a des gens qui dépendent de ça, pas juste pour partir en vacances, mais pour mettre de la nourriture sur la table ou payer leur loyer.

Les propos de cette entrevue ont été adaptés à des fins de concision et de clarté.