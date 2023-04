Le Franco lance un appel à la solidarité après la chute de ses revenus publicitaires

L'unique journal francophone de l'Alberta, Le Franco, traverse une crise financière en partie à cause de difficultés à redresser les revenus générés par les ventes publicitaires. Des intervenants au cœur de ce dossier demandent donc le soutien de la communauté pour regonfler le budget de la publication.

Le journal tente depuis maintenant quelques mois de freiner ses dépenses, notamment par le passage à un rythme mensuel et à une publication numérique afin d'éviter les coûts d’impression. Ces solutions ne seraient néanmoins peut-être pas suffisantes à elles seules pour assurer la survie du journal à long terme, car l'argent issu des publicités est en baisse.

De juin 2021 à juin 2022, les revenus publicitaires du journal ont atteint 195 318 $. Depuis juin dernier, et ce jusqu'à fin mars, Le Franco n'a vendu que 92 511 $, à quelques mois de la fin de son année financière, en juin.

En moyenne, au cours des trois années financières précédentes, les ventes publicitaires ont représenté chaque année plus de 200 000 $ du budget du journal.

Étienne Alary a pour mission de garder le journal à flot pendant cet épisode tumultueux pour le compte du Conseil de développement économique de l'Alberta (CDEA). Il doute de voir le montant des publicités augmenter en trois mois, car il ne reste que deux éditions à publier. Selon lui, un scénario optimiste verrait les ventes publicitaires atteindre 100 000 $ au terme de l'année financière du Franco.

Cette estimation favorable placerait néanmoins ce montant bien en deçà des revenus des années précédentes.

Étienne Alary supervise la relance du Franco par le biais du Conseil de développement économique de l'Alberta (CDEA), un organisme dont il est le directeur général. Photo : Radio-Canada / Richard Marion

Appel à la solidarité de la communauté francophone

Certes, le trou dans le budget du Franco, et ses revenus publicitaires, ne repose pas que sur les épaules de la communauté. Cela n’empêche pas Étienne Alary, ancien directeur du journal pendant de nombreuses années, de se tourner vers elle pour épauler Le Franco durant cette crise.

Si vous consultez les dernières éditions du Franco, il y a très peu d'annonces d'organismes de la communauté. Plusieurs organismes ont fait des surplus ces dernières années en situation de COVID-19 , regrette-t-il.

« Si nos organismes de la communauté croient en [ce] journal [...] ils doivent également s'engager financièrement par des annonces dans le journal. » — Une citation de Étienne Alary, directeur général du CDÉA et ancien directeur du journal Le Franco

L'Association canadienne-française de l'Alberta (ACFA), propriétaire du journal, abonde dans le même sens. Cependant, elle affirme que son aide est limitée dans ce dossier en raison de l’indépendance du journal.

Je pense que la communauté est fière du produit qu'est le journal », souligne le président de l’ ACFA , Pierre Asselin. « Maintenant [il faut] juste tester ce niveau de solidarité qui est là dans leur communauté, parce qu'au bout de la ligne, pour qu’un organisme soit pérenne, il faut qu'il soit rentable.

Pertes de publicités fédérales

Une part des revenus publicitaires du Franco provient du gouvernement fédéral, précise aussi M. Alary. Or, ceux-ci se sont asséchés, car le gouvernement s'est tourné vers des plateformes numériques comme Google ou Facebook pour annoncer davantage les programmes et services pour rejoindre davantage sa clientèle.

Lorsque j'étais directeur du Franco, il y a déjà plus d'une dizaine d'années, les revenus de la publicité fédérale étaient d'environ 200 000 $ à 300 000 $ par année. Cette année, en date du 31 mars, pour l’année financière en cours, on est à 25 000 $, alors on a pu voir une décroissance , précise-t-il à titre d'exemple.

La tendance du gouvernement fédéral à privilégier les géants numériques au détriment des médias s’observe néanmoins depuis des années, fait savoir le professeur de journalisme à l'École des médias de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Patrick White.

La survie et la présence des journaux régionaux «est aussi un enjeu démocratique», assure Patrick White. «On ne peut pas se permettre d'avoir uniquement de l'information à sens unique dans un grand pays comme le Canada.» Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Depuis 2010, 81 % des revenus publicitaires numériques au Canada ont été aspirés par Google et Facebook essentiellement, donc il y a eu un transfert de l'assiette publicitaire des médias d'information vers les GAFA, les géants du web, les Google, Amazon, Facebook, Netflix, Microsoft.

Le professeur mentionne cependant l’arrivée d’ici les prochaines semaines [d’]une initiative sur la diversité dans les médias canadiens par Patrimoine canadien, dont l’enveloppe serait de 5 millions de dollars .

Compte tenu des circonstances du Franco, Patrick White recommande pour sa pérennité du sociofinancement des Franco-Albertains et l'aide directe du gouvernement fédéral .

Un plan de relance pour Le Franco sera présenté le 30 juin. Il décidera du sort de l'édition papier du Franco, ainsi que celui de son site web et de l'application mobile Frabio.