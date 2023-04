Un incident à caractère raciste dans une épicerie choque à Caraquet

Sonia Ryma Ait Kheddache, une femme de 24 ans d’origine algérienne qui travaille à l’accueil des nouveaux arrivants dans la Péninsule acadienne, a raconté sa mésaventure sur sa page Facebook. Elle y a inclus une courte vidéo de 20 secondes montrant un homme émettre des propos racistes envers elle.

L’homme a d’abord commencé à dire qu’il ne voulait pas avoir affaire avec elle.

Il a dit : ''On ne veut pas de vous ici au Canada, on ne veut pas de vous ici à Caraquet et on ne vous aime pas au Canada.'' J'ai dit : "Faut parler en son nom personnel, pas au nom de tous les Canadiens" , raconte-t-elle dans une entrevue à Radio-Canada.

Deux rencontres dans l’épicerie

Sonia Ryma Ait Kheddache a raconté qu’elle accompagnait un nouvel arrivant qui faisait ses courses dans l’épicerie quand elle a été interpellée en anglais par un homme, écrit-elle sur sa page Facebook.

Après un échange concernant le droit de porter le voile, l’homme aurait haussé le ton et aurait enguirlandé la femme en anglais en insinuant qu’elle n’avait pas le droit de porter le foulard au Canada. Il aurait incité la femme visée par ses propos de quitter le pays et de retourner dans son pays d’origine.

Quelques instants plus tard, Sonia et l’homme se sont croisés à nouveau dans l’épicerie. Quand l’homme s’en est de nouveau pris à elle, elle a eu le réflexe de sortir son téléphone.

Une plainte déposée à la GRC

Le sergent Martin Allaire, du détachement de Caraquet de la GRC , confirme qu’une plainte a été déposée à la suite de cet incident et qu’une enquête est en cours.

La directrice générale de la Coop IGA Extra de Caraquet, Christine Robichaud, a confirmé l’incident, mais n’émettra pas de commentaires étant donné que cet incident est dans les mains de la police.

Selon Sonia Ryma Ait Kheddache, la direction de l’épicerie et plusieurs employés se seraient excusés auprès d’elle. La direction aurait demandé à l’homme de ne plus mettre les pieds dans le magasin et aurait appelé la police.

Xénophobie silencieuse

Sonia Ryma Ait Kheddache a tenu à rendre cet incident public pour dénoncer ce harcèlement raciste de la part de cet individu.

« Ça reste une minorité, mais ça existe. Ce genre de témoignage, ce genre de personne, faut les dénoncer. » — Une citation de Sonia Ryma Ait Kheddache

Combien de femmes sont harcelées avant moi et le seront après parce qu'elles portent un voile sur la tête ? Et combien de personnes sont sujettes à ce genre de situation, car elles sont différentes de couleur de peau ou de religion ? , mentionne-t-elle sur les réseaux sociaux.

Sarah Kheddache, la soeur de Sonia, déplore la présence de racisme et de la xénophobie silencieuse. Photo : Radio-Canada

Sa sœur Sarah, qui se décrit en tant qu’activiste pour les droits humains, enchaîne que le racisme existe dans la Péninsule acadienne, comme partout ailleurs dans le monde. Elle a dénoncé certains événements survenus récemment dans la région impliquant de nouveaux arrivants.

Le racisme n’a pas de nationalité. La Péninsule acadienne, en général, est accueillante et chaleureuse, mais il y a du racisme et une xénophobie silencieuse. Avec l’arrivée de plusieurs immigrants, ça prend de l’ampleur. Il faut trouver le moyen de minimiser cela et le réduire au maximum.

Le maire de Caraquet choqué

Le maire de Caraquet, Bernard Thériault, a vivement réagi devant cet acte qui a fortement blessé la communauté , selon ses dires. Il estime que cela démontre qu’il y a encore de l’éducation à faire face à la présence des nouveaux arrivants.

Le maire de Caraquet, Bernard Thériault (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mario Landry

Je suis profondément choqué et c’est tout à fait inacceptable. Ce genre de commentaire n’a aucunement sa place dans notre société. On peut se croire au-dessus de la mêlée ou encore meilleur que les autres, mais ça démontre aussi que nous avons encore du travail à faire. Pour ces ignorants, c’est tolérance zéro.

Avec des informations de Réal Fradette, de Mario Mercier et de Margaud Castadère