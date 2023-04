Des artefacts autochtones retournés à leur communauté pour une exposition

L’exposition des artefacts provenant de la pointe du Fort-Témiscamingue revêtait une importance toute particulière pour Dianna Wabie, l'une des organisatrices de l'événement.

Ce sont deux jours très importants pour nous. Ces artefacts ont été manipulés et fabriqués par nos ancêtres. Leurs esprits sont de retour à la maison , témoigne-t-elle.

Dianna Wabie présente ce sac dont l'histoire vaut la peine d'être racontée. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Les objets ont permis aux membres de la communauté d'être en contact avec des traces de leurs ancêtres. Peut-être que mon arrière-arrière-arrière-grand-père a fabriqué l’une de ces pointes de flèche , observe Lindsay Côté, qui se décrit comme un gardien du savoir dans la communauté.

Deux pointes de flèches auraient entre 3000 et 6000 ans, selon les experts. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

La découverte d'une pièce provenant d'une pipe à tabac l'a particulièrement intrigué, puisqu'il en utilise fréquemment lors de cérémonies. Il y a une histoire dans chacun de ces artefacts et si on prend le temps de les découvrir, ce sont de très belles histoires , considère l’Anishnabe, également auteur.

Ce sont des artefacts qu’on ne voit pas habituellement, qui sont dans des boîtes conservées dans des conditions optimales par Parcs Canada. On est bien contents de les sortir aujourd’hui pour qu’ils puissent enfin se faire voir , mentionne le gestionnaire du lieu historique national d’Obadjiwan–Fort-Témiscamingue, Simon Laquerre.

Les artefacts sont présentés au grand public. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Des objets de plusieurs milliers d'années

Des perles de verre d’origine européenne probablement et des pendentifs créés à partir de chaudrons de cuivre étaient présentés, ainsi qu’une tête de hache et des cônes clinquants datant des 18e et 19e siècles.

Les perles de verre servaient de monnaie d’échange. Même chose pour les chaudrons en cuivre , explique l’archéologue Michel Plourde, de Parcs Canada.

Beaucoup de perles de verre ont été retrouvées sur le site d’Obadjiwan–Fort-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

L’échantillon le plus représentatif de la collection de 25 000 objets découverts a été apporté pour l’occasion, précise l’archéologue. Les pointes de flèche, on en a deux. Il y en a une qui pourrait dater de 6000 ans. C'est un des objets les plus intéressants sur le site , estime M. Plourde.

Jimmy Hunter, l'un des aînés de la communauté. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Pour plusieurs, ces artefacts représentent l'occupation autochtone du territoire depuis des millénaires, comme en témoigne Jimmy Hunter, un aîné de la communauté.

Je suis bien content de voir ça, parce que ça prouve qu'on était ici. Mais il faut savoir aussi que beaucoup d’outils que notre peuple utilisait étaient faits en bois, mais ça pourrit, le bois , regrette l’ancien vice-chef du Grand Conseil des Anishinabeg.

Des aînés de la communauté de la Première Nation de Timiskaming ont accueilli les visiteurs et fait une prière. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Rapatrier pour une exposition permanente

Parcs Canada sont les gardiens de nos artefacts pour le moment, mais dans le futur, nous regardons pour que notre communauté ait une installation qui serait tempérée, avec une humidité contrôlée et des personnes entraînées pour prendre soin des artefacts sur notre propre territoire , signale Dianna Wabie, qui s’est investie dans la tenue de l’exposition.

Des groupes scolaires du Témiscamingue québécois et ontarien ont pris part aux journées d'exposition. Une centaine de personnes autochtones et allochtones ont assisté à la soirée officielle, où un repas traditionnel était également offert.