Transition énergétique : L’Alberta est « bien placée », dit un ministre fédéral

Après avoir rencontré des membres de la communauté d'affaires de la région d'Edmonton pour discuter du nouveau budget fédéral, le ministre s'est dit très optimiste quant aux perspectives de croissance de l'Alberta au sein de son plan pour décarboner l’économie canadienne.

Ma préoccupation n'est pas que les gens soient déplacés et ne puissent pas trouver de travail. Ce que je crains, c'est qu'il y aura tellement d'occasions pour de bons emplois à l'avenir que nous n'aurons pas nécessairement toutes les personnes dont nous avons besoin pour les occuper , a-t-il dit.

Selon lui, l’Alberta occupe une place de choix dans la stratégie canadienne pour des emplois durables , connue auparavant sous le nom de transition équitable . Il a signalé l'importance des secteurs émergents de son économie, comme l’hydrogène, la capture et le stockage du carbone, les minéraux critiques et la production d’énergie solaire.

Lors du dernier budget fédéral, Ottawa annonçait une enveloppe de plus de 80 milliards de dollars pour la transition énergétique, qui comprend notamment des crédits d’impôt pour les technologies propres et l’hydrogène.

« Nous devons passer par un processus de décarbonisation de l'énergie conventionnelle. C'est ce qu’on fait à travers la capture et le stockage du carbone dans les projets de sables bitumineux, par exemple. Cela va créer un énorme boom dans le secteur de la construction. » — Une citation de Jonathan Wilkinson, ministre fédéral des Ressources naturelles

Le ministre a également affirmé qu’un projet de loi sur les emplois durables sera déposé avant la fin de l’année , sans préciser de date exacte.

Selon un document  (Nouvelle fenêtre) présenté cette année, cette loi fédérale créera un nouvel organisme chargé de superviser la transition énergétique du pays. Elle obligerait aussi le gouvernement à faire le point sur son plan d’action sur la transition tous les 5 ans, à partir de 2025.

Des critiques répétées en Alberta

Plus tôt, cette année, la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, avait décrit le plan fédéral comme une attaque contre le secteur pétrolier et gazier de la province.

Lors d'un événement à Calgary, vendredi, elle a affirmé qu'elle était prête à collaborer avec Ottawa sur le dossier dans « certains secteurs » où les deux ordres de gouvernement ont des « intérêts communs ».

« Nous avons dit très clairement que nous allions réduire les émissions en Alberta de la façon albertaine. » — Une citation de Danielle Smith, première ministre de l'Alberta

Par courriel, le cabinet du ministre du Travail, de l'Économie et du Développement du Nord de l’Alberta dénonce le manque de consultation du gouvernement fédéral avant de présenter son plan : Ce qui nous préoccupe [...] c'est le manque de compatibilité entre les rôles actuels des travailleurs qualifiés et leurs salaires, et les emplois de remplacement qui n'ont pas encore été déterminés.

Le ministre Wilkinson affirme vouloir collaborer avec le gouvernement de l’Alberta. Je crois qu’il y a une réticence naturelle [de certains] qui pensent que le gouvernement fédéral vient dire à la province ce qu'elle doit faire. Ce n'est pas l'objectif. [...] Nous voulons identifier les priorités de l'Alberta et travailler ensemble , précise-t-il.

Il y a urgence d’agir, selon une environnementaliste

Aliénor Rougeot, responsable du programme Climat et Énergie à l'organisme canadien Environmental Defence, dit qu'il faut mettre en place le plan fédéral pour la transition énergétique, et la loi qui l’accompagne, le plus vite possible.

Si la transition se fait [à la] hâte, parce que le projet de loi est arrivé trop tard, on se retrouve avec une transition qui ne pourra pas être équitable, puisqu'on n'aura pas eu le temps d'avoir toutes les conversations, de réfléchir à tous les cas de figure pour s'assurer que personne n'est abandonné par la transition , explique-t-elle.

Elle considère aussi que les investissements verts annoncés dans le dernier budget fédéral ne sont pas assez bien ciblés.

Cet argent public, il va vers des solutions qui ne sont pas vraiment des solutions à la crise climatique , résume l’environnementaliste. On continue à produire du gaz avec une capture de carbone qui n'est pas du tout suffisante pour réduire nos émissions. Ce ne sont pas des technologies qui sont prouvées, de même avec l'hydrogène dit "bleu".

