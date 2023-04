Une saison riche en apprentissages pour le Drakkar de Baie-Comeau

Pour le directeur général et l'entraîneur-chef, Jean-François Grégoire, qui ne cachait pas sa déception vis-à-vis la défaite de son équipe mardi dernier, la saison 2022-2023 est tout de même synonyme de réussite.

« D’avoir terminé au dixième rang du classement général et au sixième rang dans l'association, on peut considérer que c’était une bonne saison. » — Une citation de Jean-François Grégoire, entraîneur-chef et directeur général du Drakkar de Baie-Comeau

Jean-François Grégoire, entraîneur-chef et directeur général du Drakkar de Baie-Comeau, a fait le point sur la saison de son équipe vendredi. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Il confie que l'organisation avait plusieurs interrogations quant au déroulement de la saison, en raison du départ des joueurs Jacob Gaucher et Benjamin Corbeil qui ont effectué la majorité de la production offensive .

Il y a eu beaucoup de changements cette saison. Lorsqu’on regardait le tableau au camp d'entraînement, on se demandait qui allait chercher ce même nombre de buts. C’est aussi ce qui a fait en sorte que, lorsque la saison a commencé, beaucoup d’observateurs nous positionnaient en dehors des séries , précise M. Grégoire.

L'équipe du Drakkar s'est toutefois retroussé les manches pour faire valoir sa place jusqu'à la toute fin de leurs séries éliminatoires, avec cinq parties sur sept en temps supplémentaire.

« On dit souvent qu’à Baie-Comeau, on a des équipes de séries. Je pense qu’on a vu tout ça dans la première ronde. C’est extrêmement positif. » — Une citation de Félix Lefrançois, représentant à la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ)

Félix Lefrançois aurait bien aimé que l'équipe poursuive les séries éliminatoires. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Aurait-on voulu faire une deuxième ronde? Évidemment que oui, par contre on est du mauvais bord de la médaille dans cette histoire , soulève-t-il en faisant référence au 5e but du Drakkar qui a été refusé lors de la période de prolongation contre les Wildcats de Moncton, incident sans quoi l'équipe aurait accédé à la seconde ronde des séries.

Une expérience fort enrichissante

Aux yeux de Jean-François Grégoire, cette défaite a été grandement formatrice pour les joueurs.

On a grandi là-dedans. Peu importe la déception qu’on vit présentement, certains vont mentionner aussi l’injustice, mais les gars, dans les sept matchs, ont quand même réussi à aller chercher du bagage qui vont les aider , indique-t-il.

« C’est dans l’adversité que tu reconnais les vrais. Les gars ont été résilients. » — Une citation de Jean-François Grégoire, entraîneur-chef et directeur général du Drakkar de Baie-Comeau

Bien que déçu de la conclusion de la saison, le capitaine de 20 ans, Isaac Dufort, estime avoir énormément évolué au fil de l'année.

La saison ne s’est pas finie comme on le voulait. On a tous une opinion sur le but, mais on tourne la page et on est déjà prêt pour la saison prochaine. Pour moi, c’était une première saison en tant que capitaine et j’ai énormément appris , lance le joueur.

Isaac Dufort et Justin Poirier sont satisfaits de leur saison. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

L’attaquant, Justin Poirier, abonde dans le même sens quant aux apprentissages effectués au cours de la saison.

« On a eu une très belle saison. Une saison remplie de belles émotions. On a vécu plein de choses en tant qu’équipe. En séries, on a fait un beau parcours, on s’est battu jusqu’à la fin. » — Une citation de Justin Poirier, joueur du Drakkar de Baie-Comeau

Je suis arrivé ici au mois de septembre sans savoir trop à quoi m’attendre, mais je suis très heureux de faire partie de la grande famille du Drakkar. J’ai été très bien accueilli par l’équipe, le personnel et les partisans. J’ai hâte à la prochaine saison , poursuit le jeune hockeyeur.

Justin Poirier a été sacré recrue de l’année lors du gala annuel du Drakkar vendredi. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix-Villeneuve

Justin Poirier s'est démarqué cette saison comme étant le jeune de son âge à avoir marqué le plus de buts de l’histoire du Drakkar, soit 28 buts pour 55 parties disputées. À un point de différence avec Maxim Massé des Saguenéens de Chicoutimi, il a frôlé le titre de recrue de l’année de la LHJMQ .

Il a finalement été sacré recrue de l'année de l'équipe, à 16 ans.

Une saison à venir qui promet

Jean-François Grégoire explique que cette année, l'équipe se situait au cycle de reconstruction, étape qui introduira possiblement un cycle de performance l'an prochain.

« À partir de la saison prochaine, avec la progression de l’équipe, des joueurs et tout ce que nous avons vécu cette année, on peut s’attendre à ce qu’on soit dans un cycle de performance. » — Une citation de Jean-François Grégoire, entraîneur-chef et directeur général du Drakkar de Baie-Comeau

Affirmation avec laquelle Félix Lefrançois est en accord. Pour le futur, on s’en va dans des années de performance. En ce moment, on était en reconstruction, mais on s’en va vers un haut de cycle.

Le gala annuel du Drakkar avait lieu vendredi. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix-Villeneuve

En ce qui a trait aux finances, l’administration du Drakkar soutient que la vente de billets a repris sa courbe normale prépandémique. La moyenne de partisans par parties était de 1525.

Le camp d'entraînement du Drakkar reprendra au mois d’août prochain.

Avec les informations de Camille Lacroix-Villeneuve