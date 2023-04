Les réservations non honorées, un nouveau fléau social?

Il y avait au moins une personne qui annulait chaque jour, parfois des gens qui avaient réservé la veille et qui ne donnaient plus signe de vie , poursuit-elle.

Elle constate que la situation s’est un peu améliorée depuis quelques semaines. En fait, depuis que son salon, l’Institut Ô Soins Finesse à Longueuil, a implanté une application qui envoie des rappels automatiques aux clients 48 heures et 2 heures avant les rendez-vous.

Selon elle, la pandémie et les confinements successifs ont changé les mentalités et le respect en a pris pour son rhume. J’espère que les choses vont s’améliorer , dit-elle, optimiste.

En 20 ans d'expérience, la manucure Lyne Chanthavong a toujours connu des annulations, avec des hauts et des bas. Photo : Radio-Canada / Vincent Rességuier

À quelques centaines de mètres de là, la manucure Lyne Chanthavong hausse les sourcils et laisse échapper un soupir quand on lui parle des réservations non honorées.

Une réalité qu’elle subit depuis 20 ans, avec des hauts et des bas, et qui a désormais rattrapé de nombreux professionnels. Elle tente inlassablement de sensibiliser sa clientèle, mais en vain.

Son salon de manucure accueille une douzaine de personnes quotidiennement, et il arrive que la moitié ne se présente pas. Un véritable casse-tête, d’autant qu’en cette période de pénurie de main-d'œuvre, l’entreprise peine à recruter.

Il faut se démener pour trouver des professionnels, raconte Mme Chanthavong, et, au bout du compte, ils se tournent les pouces .

Massothérapeutes, ostéopathes, esthéticiennes, pédicures, manucures, de nombreux professionnels en soins personnels témoignent des conséquences qu'ont pour eux les réservations non honorées.

Un manque de respect et un impact sur les revenus

Même chose pour les spécialistes des soins pour animaux, que ce soit les cliniques vétérinaires ou les salons de toilettage.

Vicky Poliquin, toiletteuse à Vaudreuil, prend une dizaine de rendez-vous par semaine. Il arrive que la moitié soient annulés.

Même si l’attente est longue pour avoir un créneau, il est rarement possible de remplacer un client à la dernière minute. Les soins peuvent prendre jusqu’à quatre heures, par exemple, pour les caniches royaux.

Quand le client ne se présente pas, c’est la moitié de la journée qui s'envole, déplore Mme Poliquin, exaspérée de voir ses revenus faire les montagnes russes.

« C’est un très grand manque de respect pour la personne qui vous offre le service. » — Une citation de Vicky Poliquin, toiletteuse

Les rendez-vous dans un salon de toilettage peuvent durer plusieurs heures. Photo : Soumise par Lisa Ouellette

Des garagistes, mécaniciens ou autres professionnels de l’automobile disent subir la même médecine. C’est le cas de Jean-Luc Alarie, qui dirige une entreprise en restauration automobile.

Il effectue souvent des tâches complexes qui demandent plusieurs heures de travail pour un seul client. Une annulation représente donc une demi-journée, voire une journée de perdue.

Lui aussi a remarqué un changement depuis la pandémie, avec au moins un rendez-vous non honoré par semaine, contre environ un par mois auparavant.

Les no-shows sont une plaie, s’agace-t-il. L'argent perdu l’est à tout jamais et je ne peux pas remplacer les rendez-vous, car tout est sur mesure.

D’autres garages confient n’avoir aucun problème, souvent parce qu’ils ont une activité plus flexible et une certaine proximité avec une clientèle locale. Une tendance qui semble se vérifier pour la plupart des commerces.

Les frais d’annulation, la solution miracle?

Pour résoudre le casse-tête des annulations, les restaurateurs réclament le pouvoir d’imposer des pénalités.

Une méthode qui a été adoptée par plusieurs salons d’esthétique, concède en entrevue téléphonique Sylvianne Bouchard, directrice générale de l'Association des professionnels en électrolyse et soins esthétiques du Québec.

Ses membres ont adopté des systèmes de prépaiement avec un prélèvement lors de la réservation qui est quand même efficace , assure Mme Bouchard.

L’esthéticienne Karine Ladouceur effraie les clients peu fiables en évoquant la possibilité d'appliquer des frais d’annulation. Une menace jamais mise à exécution, dit-elle, mais qui suffit à les faire fuir. Une dynamique qui fait son affaire , parce qu’elle ne manque pas de clients, loin de là.

Mais tout le monde n’a pas cette marge de manœuvre. C’est ce que nous a par exemple déclaré la directrice d’une lunetterie, qui ne veut pas être identifiée par crainte de nuire à ses affaires. Son optométriste pourrait imposer des frais d’annulation, mais le commerce ne peut pas se permettre de perdre des clients.

D’autres professionnels de la santé nous ont aussi signifié leur habitude de jongler avec les annulations. Un phénomène bien connu.

Leurs services dépendent généralement de travailleurs qui font partie d’un ordre professionnel (médecins, chirurgiens, psychologues, etc.), ce qui leur permet d’imposer des frais d'annulation, parfois élevés.

Mais là encore, cela ne semble pas interpeller les distraits, notamment dans les cliniques dentaires, qui n’hésitent plus à fixer des pénalités.

C’est d'autant plus étonnant dans le secteur de la santé qu’il faut souvent attendre des mois pour obtenir des rendez-vous. Sans compter que le laxisme de certains patients empêche d'autres personnes d'avoir accès aux soins.

Pendant la pandémie de COVID-19, de nombreuses personnes ne se rendaient pas à leurs rendez-vous de dépistage. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Pourquoi autant d’annulations?

La pandémie, qui a parfois le dos large, semble avoir été un moment décisif. Reste à déterminer les causes de cette hausse du nombre de réservations non honorées.

Dans les deux dernières années, il y a eu un changement d’attitude, moins de respect, et les gens sont plus à cran , relève Jean-Luc Alarie, qui ne veut pas s'aventurer dans une interprétation.

Quelques hypothèses circulent toutefois chez les commerçants, qui font les mêmes constats :

Les gens se soucieraient peu, en général, de la réalité des commerçants. Un déficit d’empathie qui serait accentué par les confinements successifs ayant perturbé les réflexes de bienséance des uns et des autres.

Les différentes applications de réservation en ligne auraient changé la donne. Comme il n’y a pas de lien humain, les clients se sentiraient plus à l’aise d’annuler.

Les perturbations causées par la pandémie et la pénurie de personnel auraient allongé les temps d'attente pour obtenir des services. Il faut parfois réserver un ou deux mois à l’avance, ce qui laisserait largement le temps aux clients d’oublier leurs rendez-vous.

Enfin, ce temps d’attente accru couplé à la hausse importante de l’inflation ferait en sorte que des clients ne sont plus en mesure de s’offrir le service, le moment venu.