Ouverture d’un nouveau centre de réinsertion sociale pour les femmes à Saskatoon

Le nouveau centre, Īkwēskīcik iskwēwak (tourner sa vie), situé au 115 Columbian Place à Saskatoon offrira jusqu'à 18 mois de soutien aux femmes qui ont été emprisonnées pour des délits mineurs.

Le projet a été réalisé par l’entreprise 3twenty Modular à Saskatoon.

Afin d’aider les femmes dans leur processus de réintégration, le centre proposera certains programmes axés sur le bien-être, l'éducation, la formation et l'emploi, souligne un communiqué publié par le STC .

Chaque femme qui intègre le programme fait l'objet d'un examen approfondi par la province et les employés de l'établissement avant de s'installer dans l'un des appartements disponibles , souligne le communiqué.

Le chef du STC , Mark Arcand, estime que le nouveau centre d’hébergement donnera aux femmes une chance de retrouver leur indépendance.

Le nouveau centre Īkwēskīcik iskwēwak fera une différence incroyable dans notre société et aidera à briser un cycle négatif pour certains , déclare Mark Arcand dans le communiqué.

Les femmes récemment libérées savent qu'elles ont un endroit où venir et finir leur peine ou si elles sortent de probation, elles peuvent venir ici pour un maximum de 18 mois. [...] Cela a un effet positif sur la réhabilitation , indique M. Arcand lors de l’ouverture du centre.

Les actions du STC visent à réduire le nombre de femmes autochtones âgées entre 18 et 33 ans qui retournent en détention.

Le centre entend mettre sur des approches de réinsertion adaptées à la culture et à la spécificité des sexes.

La cuisine de la maison de transition à Saskatoon. Photo : SASKATOON TRIBAL COUNCIL

Le ministre fédéral du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion, Ahmed Hussen, indique que cette initiative permettra aux femmes d'avoir accès à des logements sûrs et abordables au sein de leur propre communauté.

Ce projet permettra non seulement de multiplier les possibilités de logement, mais aussi d'aider les femmes à se réinsérer dans la société, tout en favorisant le bien-être social et économique de l'ensemble de la communauté , précise Ahmed Hussen.

Nous travaillons avec des partenaires autochtones pour veiller à ce que les communautés autochtones aient accès à des logements qui répondent à leurs besoins , ajoute-t-il.

La chambre à coucher de l'un des appartements du nouveau centre de transition pour femmes en quête de réinsertion sociale à Saskatoon. Photo : SASKATOON TRIBAL COUNCIL

Selon le vice-ministre adjoint du ministère de l'Administration pénitentiaire, de la police et de la Sécurité publique de la Saskatchewan, Drew Wilby, cette initiative va s'assurer que les femmes qui sortent de la prison de Pine Grove sont soutenues et elles sont capables de réintégrer la communauté.

D'après le maire de Saskatoon, Charlie Clarck, cette initiative sociale jouera un rôle crucial pour toute la communauté.

À l'heure actuelle, de nombreuses femmes libérées de prison ont beaucoup de mal à trouver un foyer sûr et stable. [...] Le projet aidera les femmes à s'engager sur la bonne voie et leur donnera une meilleure chance de reconstruire leur vie, de renouer des liens et de subvenir aux besoins de leur famille , précise Charlie Clarck.

Pour lui, la mise en service du centre représente un vrai soulagement pour la Ville.

C'est le dernier projet que nous construisons dans le village de Pleasant Hill, que la ville a commencé à réaménager il y a environ 18 ans, et cela a pris beaucoup de temps sans oublier l’investissement dans le programme du Conseil tribal construit ici , affirme-t-il.

Pour réaliser le projet, le conseil a reçu une enveloppe de 3,8 millions de dollars dans le cadre de la Stratégie nationale du logement pour la construction d'un ensemble de 18 logements abordables.

Pour sa part, le gouvernement de la Saskatchewan a alloué 3,6 millions de dollars au programme sur trois ans. La Société de logement de la Saskatchewan lui a accordé un montant de 486 000 dollars.

Le centre d'hébergement sera surveillé et doté de personnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, note le communiqué.

Avec les informations de Fatoumata Traore