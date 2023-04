Parents, à vos claviers : les inscriptions pour les camps de jour seront bientôt ouvertes

Les inscriptions se dérouleront en ligne sur les sites web des 25 organismes de loisirs partenaires de la Ville.

La liste des organismes est disponible sur le site web de la Ville. Les heures d'ouvertures y sont également disponibles.

Les dates de début d’inscription diffèrent selon les arrondissements : 17 avril : La Cité-Limoilou

18 avril : La Haute-Saint-Charles et Les Rivières

19 avril : Beauport, Charlesbourg et Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge

Cet été, le tarif hebdomadaire est de 60 $ par enfant comparativement à 95 $ l'an dernier grâce à des changements apportés par la Ville de Québec.

Afin de favoriser l’embauche de moniteurs et faciliter l’accès à ses camps de jour, la Ville de Québec abolit son forfait estival et met en place un mode d’inscription à la semaine.

Les camps de jours se dérouleront entre le 26 juin et le 18 août. Environ 16 000 enfants y participent et 2 000 animateurs y travaillent.

Investissements

L'administration Marchand a investi 10,4 millions de dollars pour les camps de jour, ce qui permet de diminuer le prix hebdomadaire.

À cela s'ajoute près 570 000 $ octroyés à certains organismes qui offre un service spécialisé pour des enfants avec des besoins particuliers et le programme estival-ado pour les jeunes de 13-15 ans.

Une subvention de 20 000 $ est aussi versée au Centre multiethnique de Québec pour assurer la tenue de camps d’accueil pour les enfants issus de familles immigrantes arrivées à Québec en 2023, confirme la Ville.

Les camps de jour constituent une offre essentielle pour les familles et la Ville répond présente lorsqu’il est question d’appuyer les organismes partenaires , déclare la membre du comité exécutif responsable des loisirs, des sports et du développement social et communautaire, Mme Marie‑Pierre Boucher.

Il est primordial que chaque enfant puisse retrouver des services répondant à des besoins spécifiques, afin de profiter pleinement de l’expérience de campeur.

Pénurie d'animateurs ?

L'Association des camps du Québec estime que l'ensemble des camps ont besoin d'embaucher entre 20 000 et 25 000 animateurs en vue de l'été.

Un défi, admettait le directeur général, Éric Beauchemin, en mars.

Tous les camps au Québec ont mis en place des stratégies pour devancer les efforts liés au recrutement. La pénurie de main-d'œuvre est un obstacle, mais les conditions salariales sont au cœur des préoccupations.