RMR de Saguenay : baisse de 36 % des ventes de résidences au premier trimestre

C'est ce que révèlent les données publiées par l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) vendredi pour les mois de janvier, février et mars.

Ce sont 274 résidences qui ont été vendues dans la RMR de Saguenay au premier trimestre. Il s’agit d’un retour aux chiffres observés en 2017. Il faut rappeler qu’en janvier 2021, durant la pandémie, les ventes de maisons avaient connu une hausse de 23 % pour le seul mois de janvier.

À l’échelle de la province, les ventes de propriétés résidentielles ont atteint le nombre de 18 374, selon l’ APCIQ , pour la période, soit un recul de 28 % par rapport au même trimestre en 2022. Il n'y a que la RMR de Drummondville qui affiche un recul aussi important que Saguenay, étant aussi à -36 %.

Qu'est-ce que la RMR de Saguenay ? La région métropolitaine de recensement (RMR) est un territoire comprenant les municipalités de Saguenay, de Saint-Honoré, de Saint-David-de-Falardeau, de Saint-Fulgence, de Sainte-Rose-du-Nord, de Saint-Félix-d’Otis, de Saint-Charles-de-Bourget et de Larouche.

Malgré ce repli des acheteurs, il est indiqué dans le dernier rapport de l’ APCIQ que les inscriptions en vigueur dans la RMR de Saguenay enregistrent une hausse de 10 % par rapport au premier trimestre de 2022. C’est la catégorie des unifamiliales qui a connu le plus fort taux d’inscriptions, avec une croissance de 30 % des propriétés disponibles à la vente. Les copropriétés et plex ont de leur côté connu un déclin des inscriptions, à -35 % et -11 %.

« Malgré la faible activité, les conditions de marché ont continué de favoriser les vendeurs, permettant un relatif maintien des prix par rapport à l’année passée », est-il indiqué dans le rapport de l’ APCIQ .

Ce contexte favorisant les vendeurs est également observé par l’ APCIQ en ce qui concerne le prix médian des résidences, puisque le prix moyen des unifamiliales s’est établi à 255 000 $ pour le premier trimestre, une hausse de près de 24 000 $, ce qui équivaut à 10 % de plus par rapport au 1er trimestre de 2022. Le prix médian des plex demeure, pour sa part, stable à 224 500 $.

Toutefois, le délai nécessaire pour écouler l’inventaire est en hausse et se chiffre à 4,3 mois.