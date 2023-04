Vivre le tennis selon Sam Aliassime

La passion du tennis s’est imposée tôt pour Sam Aliassime. « Je faisais du football et mon entraîneur m’a dit : “Sam, tu ne peux pas être bon, tu n’as pas un bon pied gauche.” J’ai été découragé, alors je suis allé vers le tennis et j’ai découvert une grande passion », se rappelle le père de Félix Auger-Aliassime et propriétaire de l’Académie Aliassime.

Il a compris très vite que pour se démarquer, il fallait se consacrer entièrement au sport. Une théorie qu’il se fait un devoir de partager auprès de 400 jeunes du Québec et de l’étranger qu’il accueille dans son académie.

Pour être bon au tennis, il ne faut pas jouer au tennis, il faut vivre le tennis. C’est une manière de vivre, c’est un monde , soutient Sam Aliassime.

Sam Aliassime est le père de Félix Auger-Aliassime. Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Pour lui, si quelqu’un souhaite se rendre loin dans le tennis, comme dans n’importe quel sport, il doit en faire sa priorité. On doit planifier les choses par rapport au tennis, par exemple, on ne peut pas décider d’aller au chalet puis après de jouer au tennis ; on joue au tennis et ensuite on va au chalet. Tout est bâti en fonction du projet , martèle Sam Aliassime.

Il va sans dire qu’un mode de vie aussi intense doit être guidé par des principes de base qui aident à garder le cap. C’est une question d’équilibre. Les gens ont peur que ça devienne malsain, mais ça crée une bonne discipline , poursuit le directeur de l’Académie, qu’il a rachetée à Jacques Hérisset.

« Le matin, quand Félix m’a dit qu’il voulait être un champion. Dans ma tête, je voulais d’abord faire de lui une grande personne, quelqu’un qui va être capable de se battre tous les jours, pas juste de penser aux coups droits et aux revers. » — Une citation de Sam Aliassime

Il assure tout de même que les compétences acquises par les jeunes pourront être appliquées ailleurs dans leur vie.

Quand les enfants viennent ici, c’est pour en faire des champions et des gens responsables. Quand ils sortent de l’académie, ils vont avoir ces valeurs qui vont leur permettre de travailler dans tous les domaines, comme le respect, la rigueur et la combativité , souligne Sam Aliassime.

Être prêt à perdre

Une attitude compétitive, c’est aussi nécessaire pour exceller, selon l'entraîneur, et il faut apprendre à l’exploiter. Le désir de gagner ça se développe. Il y a des jeunes qui jouent et qui ne savent pas pourquoi ils sont là, mais il faut parfois leur donner du temps. Tranquillement, ils peuvent commencer à avoir envie, plus ils deviennent bons , remarque-t-il.

Sam Aliassime avec un jeune de l'Académie. Photo : Radio-Canada / Amélie Caron

Par contre, au-delà de vouloir gagner, il faut apprendre à perdre. Un joueur qui n’est pas près de perdre, il ne peut pas faire de compétition. Les sportifs de haut niveau, surtout au tennis, perdent plus qu’ils gagnent , insiste le directeur de l’Académie Aliassime.

« Si on prend en exemple la carrière de Félix, il a quand même gagné assez d’argent, il pourrait dire qu’il arrête, mais non, il continue parce qu’il est passionné. C’est la même chose pour moi, je pense que je vais mourir sur les terrains. » — Une citation de Sam Aliassime

Cette mentalité se rattache à l’importance qu’il donne au fait de rester humble malgré le succès. Une valeur qu’il a voulu transmettre à son fils, Félix.

Il faut vivre le tennis, mais il faut que ça soit simple. Quand on est simple, la vie devient simple. D’être humble ça permet de ne pas se prendre la tête avec ce qu’on fait , nuance Sam Aliassime.

Félix Auger-Aliassime et Daniil Medvedev, après un match en Australie Photo : Reuters / ASANKA BRENDON RATNAYAKE

C’est aussi important pour lui de rester centré sur sa passion du sport, même lorsque le succès finit par arriver. En étant passionné et en faisant des choses avec le cœur, je ne suis pas là pour faire de l’argent, je suis là pour le tennis. Bizarrement, l’argent vient tout seul, mais quand on vise l’argent c’est sûr qu’on échoue , indique le père de la première raquette canadienne.

Développer le talent africain sans délaisser Québec

Dans son académie et dans ses missions à l’étranger, Sam Aliassime dit justement beaucoup s'inspirer du cheminement qu'il a fait avec son fils lorsqu’il était jeune, même s’il est bien conscient qu’il ne peut pas faire des copier-coller .

Il remarque que son fils fait aussi la même chose quand c’est à son tour de montrer le sport à des plus jeunes. Il y a quelques semaines, Félix donnait un petit camp à Miami à des jeunes et les gens m’ont envoyé des messages pour me dire, on croirait voir Sam sur le terrain , dit-il.

Sam Aliassime en entrevue avec Bruno Savard. Photo : Radio-Canada

Après avoir contribué à développer Félix, il est encore bien habité par le désir de répéter l’expérience avec d’autres joueurs à travers son académie de tennis qu’il compte continuer à faire évoluer.

Il y aura clairement d’autres Académies Aliassime ailleurs dans le monde. Je me suis donné 5 ans pour au moins partir deux académies en Afrique, une au Togo d’où je suis originaire et une autre en Afrique de l’Ouest , annonce le directeur. Ses campagnes de recrutement lui ont permis d’aller chercher 120 jeunes en Côte-d’Ivoire et au Togo.

Un pas de plus dans son rêve de faire grandir le monde du tennis dans son continent d'origine. L’idée ce n’est pas de les faire venir au Québec, mais de les garder chez eux pour les développer. Ça prend vraiment une académie de haut niveau en Afrique pour leur donner la chance de percer sur la scène internationale , évoque Sam Aliassime.

Malgré le rêve africain, il compte toujours garder une présence à Québec en continuant de militer pour que la ville occupe une plus grande place dans son sport. Le bureau chef restera à Québec. La prochaine étape c’est d’amener un tournoi ATP ici, on veut que Québec devienne une plaque tournante du tennis de haut niveau , se permet-il d’espérer.

Avec les informations de Bruno Savard.