Des étudiants en médecine réclament des améliorations dans la lutte contre les opioïdes

Dans un rapport qu'ils entendent défendre à l'Assemblée législative lundi, ils mettent en avant trois appels pour mieux combler les besoins des personnes qui utilisent ces substances.

Tout d'abord, ils dénoncent le manque de clarté entourant la performance des centres de rétablissement que le gouvernement finance à coup de millions de dollars de fonds publics.

Il faut qu'il y ait une transparence avec les données et l'efficacité de ces programmes, car c’est de l'argent public, explique Alexandre Grant, président du comité des affaires gouvernementales pour les étudiants en médecine à l'Université de l'Alberta. Est-ce que ces programmes fonctionnent à court terme et à long terme? Sont-ils la meilleure solution?

Les étudiants invitent la province à obliger les centres bénéficiaires, privés comme publics, à produire leur rapport de performance.

Pour le deuxième point, ajoute Alexandre Grant, les médecins et les pharmaciens doivent notamment pouvoir fournir des opioïdes pharmaceutiques aux personnes dans le besoin, dans le but de contrer les substances non contrôlées achetées dans la rue.

Comme quatre Albertains décèdent de surdoses d'opioïdes chaque jour, cela devrait interpeller le gouvernement à revoir sa politique de lutte contre la drogue, dit Alexandre Grant.

Par ailleurs, explique-t-il, plutôt que d’imposer la désintoxication et l'abstinence comme des idéals aux personnes dépendantes, il faut davantage de centres de consommation sécuritaire sous la supervision des membres de la communauté ou des professionnels de la santé.

Alexandre Grant est le président du comité des affaires gouvernementales des étudiants de médecine de l'Université de l'Alberta Photo : Fournie par Alexandre Grant

La dernière demande est la priorisation du financement de logements provisoires pour soutenir directement le rétablissement des patients qui sortent des services d'urgence.

Le but, décrit le rapport, est de leur redonner espoir, de prévenir la réadmission dans des établissements de soins aigus et d'éviter de futurs empoisonnements aux opioïdes.

Il s’agit surtout des sans-abri , précise Alexandre Grant. Une fois qu'on a réglé leur problème de santé, à partir des centres d'hébergement temporaire on peut régler leurs besoins de base comme de la nourriture, une carte d'identité pour avoir accès à un logement permanent, pour avoir du soutien financier, bref les aider de façon plus conséquente.

Le rétablissement, sans négliger la prévention

Le gouvernement de l'Alberta met en place des systèmes de soins axés sur le rétablissement qui donnent accès à un continuum de services, y compris la prévention, l'intervention, le traitement et le rétablissement, affirme l’attaché de presse du ministère de la Santé mentale et des dépendances dans un courriel.

D'après Colin Aitchison, l'Alberta dépense plus de 1 milliard de dollars par an pour les programmes et services de toxicomanie et de santé mentale.

Nous continuons d'investir dans un certain nombre d'initiatives pour faire face à la crise des dépendances, dit-il, comme l'augmentation du nombre de places de traitement des dépendances, la création de communautés de rétablissement, l'élimination des frais pour le traitement résidentiel des dépendances, le lancement de l'application Digital Overdose Response System et l'élargissement de l'accès au traitement par agonistes opioïdes

Services de Santé Alberta et le Centre de bien-être de Jasper prévoient un nouvel établissement avec 36 lits de transition pour les personnes sans-abri qui sortent des salles d'urgence d'Edmonton, ajoute Colin Aitchison.