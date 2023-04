Lutter contre le désert alimentaire en Haute-Gaspésie

À Cap-Chat, agglomération de 2500 habitants au bord de la route 132, le dépanneur Denis Francoeur est le seul commerce qui vend des produits d’alimentation. Les autres ont fermé dans les dernières années. Les automobilistes et les motoneigistes s’arrêtent à la station-service et en profitent pour acheter un café, un muffin, un lunch ou même de quoi souper.

Ouvert de 6 h à 21 h, le dépanneur répond à un besoin vital de la population locale ou de passage. Comme cette dame de Mont-Louis qui vient de faire la route depuis Montréal, soulagée de pouvoir acheter ici quelques produits surgelés qu’elle pourra réchauffer en arrivant, dans une heure. Le souper sera pas long à faire! se réjouit-elle, avant de se sauver.

Mais ce n’est pas vraiment une épicerie, ça dépanne, fait remarquer le caissier Claude Roy, 60 ans, un jeune retraité des Forces armées canadiennes qui aime travailler ici pour voir du monde .

À la caisse, un présentoir tournant et vitré maintient au chaud des pointes de pizza préparées dans la cuisine du dépanneur Denis Francoeur, à Cap-Chat. Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

Les clients peuvent trouver des fruits et légumes, quelques produits frais et de boulangerie, des bières locales, des plats préparés dans la cuisine à l’arrière, très appréciés des travailleurs pour leur repas de midi. Le commerce s’est même agrandi pour répondre aux besoins. Y a beaucoup de gens qui passent par ici parce que justement, y a pas d’autre place , souligne Claude Roy.

Sinon, pour trouver de quoi se nourrir, il faut aller à Sainte-Anne-des-Monts, à 15 kilomètres. C’est là que se trouve le seul grand supermarché de la Haute-Gaspésie, un Metro. Pour acheter en plus grande quantité et moins cher, bien des résidents de la Haute-Gaspésie sont prêts à aller jusqu’à Matane (86 km plus loin) ou à Rimouski (182 km).

Mais on va pas là rien que pour le plaisir, dit Claude Roy. Il y a le coût de l’essence. Il est déjà monté à 2,16 $. On ne peut pas se promener quand on veut!

Le caissier Claude Roy Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

C’est sans compter les jours de tempête hivernale, quand la neige vole en poudrerie et recouvre le goudron de la 132, que les vagues du Saint-Laurent se déchaînent le long de la route, la recouvrent, y déposent des troncs d’arbres ou en emportent une portion. Là, chacun reste chez soi.

La population a davantage pris conscience de son manque d’autonomie alimentaire pendant la pandémie, lorsque les déplacements étaient restreints d’une région administrative à une autre. Le Metro peinait à nourrir la population du territoire. Il pouvait y avoir une file d’attente d’une heure avant d'entrer faire ses achats , se souvient Catherine Plamondon, une résidente de Cap-au-Renard, un hameau de 400 habitants situé à 20 km de l’épicerie.

« On est très vulnérables quant à notre autonomie alimentaire. On est très dépendants de la route et d’une seule grosse épicerie. » — Une citation de Catherine Plamondon, coordonnatrice de la récupération alimentaire en Haute-Gaspésie

Le supermarché Metro à Sainte-Anne-des-Monts Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

La Haute-Gaspésie, c’est 138 km de littoral, un chapelet de villages distants les uns des autres de 5, 10 ou 15 km, le long de la 132. Avant, ils avaient tous leur magasin général, mais plusieurs ont fermé faute de relève, faute de rentabilité.

Une des solutions à laquelle travaille quotidiennement Catherine Plamondon, c’est de récupérer les invendus. Son organisme, La Récup alimentaire, donne une seconde vie aux aliments moins beaux ou périmés, aux emballages cabossés, retirés des rayons du supermarché.

Chaque matin, une dizaine de bacs d'invendus arrivent du supermarché Metro. Une bénévole va les chercher avec une camionnette. Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, on a récupéré près de 25 tonnes de nourriture, d’une valeur de 225 000 $ , explique Catherine Plamondon, qui pèse et consigne tous les arrivages.

Ces invendus sont triés, congelés, cuisinés ou distribués dans tous les organismes du territoire. Catherine Plamondon ouvre un congélateur rempli de muffins fraîchement préparés avec des tomates vertes. Ils sont destinés aux enfants de deux écoles de Cap-Chat, un projet-pilote avec le Club des petits déjeuners qui, habituellement, fait venir des produits entreposés au siège social de Boucherville, près de Montréal, une fois par mois. Les enfants ne le savent pas qu’on a mis de la tomate verte! sourit la coordonnatrice.

Des muffins préparés dans la cuisine de La Récup alimentaire, destinés aux enfants de deux écoles de Cap-Chat. Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

D’autres aliments invendus feront le bonheur des cuisines collectives de Carrefour ressource. Ce matin-là, des bénévoles sont venues chercher de quoi préparer des petits plats. Elles s’en retourneront dans leurs locaux de Gros-Morne, de Sainte-Anne-des-Monts et de Cap-Chat.

Certains de ces petits plats seront offerts à des personnes âgées qui vivent seules et dont le revenu est faible. Ce sont elles, bien souvent, qui souffrent le plus des déserts alimentaires.

Qu’est-ce qu’un désert alimentaire? C’est un secteur géographique caractérisé par : un faible accès à des commerces pouvant favoriser une saine alimentation (plus de 16 km en milieu rural et 1 km en milieu urbain);

un niveau élevé de défavorisation matérielle (parmi les indicateurs : taux de chômage, proportion de familles monoparentales, de personnes à faible revenu, etc.). Source : Institut national de la santé publique du Québec.

Francis Sergerie vit seul à Sainte-Anne-des-Monts, dans un petit trois et demi. Je peux vous dire, j’ai pleuré souvent. Je me disais : comment je vais faire pour arriver? lance-t-il. Sans voiture, il a besoin d’aide pour faire ses courses. Ses problèmes de santé lui font perdre l’équilibre et l’empêchent de marcher jusqu’à l’épicerie.

Ils sont nombreux dans son cas. Des aînés isolés, sans ressources. Cynthia Duguay travaille à les repérer pour le Centre d’action bénévole. En raison de leur santé, il y en a énormément qui ont perdu leur permis de conduire. Dans une région comme ici, on fait quoi? demande l’intervenante. C’est pas tous les aînés qui sont capables de faire une commande par téléphone. Certains ont des problèmes de surdité.

Francis Sergerie fouille dans son congélateur, fier de montrer ce qu’il y stocke précieusement. Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

Francis Sergerie reçoit chaque mois de 10 à 15 petits plats congelés, un service mis en place par le Centre d’action bénévole. Des côtes levées, du poulet, de la lasagne, de la quiche aux épinards, de la soupe won ton. Des plats que j’ai jamais mangés, des fois, que je trouve bons! Vraiment, ça t’enlève un fardeau des épaules , dit-il, reconnaissant.

D’ailleurs, les petits plats sont parfois des invendus du supermarché, qui en raison de leur prix et de l’inflation qui étrangle les consommateurs, n’ont pas trouvé preneur.

L'homme de 62 ans a vu sa santé s’améliorer depuis qu’il mange mieux. J’ai passé des tests sanguins récemment et mon taux d’hémoglobine était beau. Le médecin m’a dit : ça paraît que tu manges des petits plats! Donc ça a vraiment un impact positif. Et je me sens un peu moins fatigué , dit celui qui souffre d’anémie et de fibromyalgie.

Un marché public à Cap-Chat

Accéder à des fruits et légumes produits localement, c’est aussi tout un défi. Dans la foulée d’un certain retour à la terre, des maraîchers sont venus s’installer dans la région ces dernières années.

Des fruits et légumes produits en Haute-Gaspésie Photo : Courtoisie: Potagers Les rangs fous

Par exemple, Michel Perrée est revenu sur la terre familiale de son père il y a six ans pour fonder avec sa conjointe les Potagers Les Rangs fous, près de Cap-Chat.

Ses poireaux, carottes, tomates, mûres, fraises et autres fruits et légumes sont vendus au kiosque à la ferme ou à des restaurateurs. On réussit à arriver, mais c’est pas évident. Il ne faut pas avoir de grandes pertes , dit celui qui conserve un autre emploi, comme la plupart des autres agriculteurs dans le coin .

Il n’y avait pas de marché public. Avec d’autres maraîchers, il a contacté la ville de Cap-Chat pour en créer un, en 2018. Après des débuts modestes, le marché a pris de l’ampleur. À la belle saison, il est ouvert tous les samedis, pendant plus de cinq heures et accueille de 6 à 12 kiosques. C’est un des beaux exemples pour aider à lutter contre les déserts alimentaires estime-t-il. La clientèle est au rendez-vous.

Le producteur maraîcher Michel Perrée, rencontré à l'auberge Château Lamontagne, l'un de ses clients restaurateurs. Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

Michel Perrée pense à une autre idée pour proposer ses produits aux consommateurs : créer un marché mobile, des kiosques intégrés à des camions, qui viendraient dans des villages éloignés de Cap-Chat, comme Marsoui ou Rivière-à-Claude. Le but, c’est d’offrir un choix, de s’alimenter avec des produits sains, de qualité et pour tout le monde , dit-il.

Un caveau de légumes : des carottes toute l’année

De telles initiatives se multiplient. Depuis 2017, le collectif Nourrir Notre monde réfléchit à des idées pour développer l’autonomie alimentaire de toute la Gaspésie. Il a formé des comités citoyens dans chaque village, grâce à une subvention du ministère de l’Environnement du Québec (619 000 $ sur trois ans).

Catherine Plamondon fait partie du comité citoyen de Cap-au-Renard, qui a opté pour un projet de caveau de légumes.

Catherine Plamondon fait partie du comité citoyen de Cap-au-Renard. Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

Avant, c’était une pièce sous terre où on pouvait entreposer des légumes à l’année, explique-t-elle. Chaque résident va avoir sa section, donc dès l’automne prochain on devrait être en mesure d’entreposer nos légumes, qu’on achètera en plus grandes quantités aux maraîchers locaux.

Le dépanneur sans employé

Dans la région voisine, le Bas-Saint-Laurent, une initiative originale suscite l’attention de plusieurs municipalités de l’Est du Québec : le projet de dépanneur libre-service ouvert jour et nuit, sans employé.

Camille Therrien-Tremblay est en train de mettre en oeuvre cette idée. La jeune entrepreneure spécialisée dans la construction de micromaisons, montréalaise pendant quelques années, est revenue s’installer sur les terres familiales à Saint-Léandre, un village de 400 habitants à l’intérieur des terres, à 25 km de Matane.

Elle vit là avec son conjoint et sa petite fille de quatre ans. Mais trouver une pinte de lait à Saint-Léandre, ce n’est plus possible depuis que le dépanneur a mis la clé sous la porte, en mai 2021. Il n’y a aucun commerce sauf le Bar d’la côte, près de l’église et du centre communautaire, ouvert le samedi soir par une bénévole. C’est un désert alimentaire, mais plus pour longtemps.

Camille Therrien-Tremblay, PDG de CAMM Construction, va construire ici un dépanneur libre-service dans une micromaison de la taille d'un conteneur. Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

La PDG de CAMM Construction livrera en juin ce qu’elle a baptisé le Lib dépanneur , un microcommerce de la taille d’un conteneur. On y trouvera des produits frais et surgelés, 30 % de produits locaux, idéalement . Des caméras surveilleront les achats, réalisés à l’aide d’une application sur le téléphone, permettant d’entrer et de sortir, de lire des codes QR et de payer.

Cette idée a déjà du succès en Suède, dans les villages dévitalisés. Une voie d’avenir, croit Camille, contre les déserts alimentaires, mais aussi contre le manque de personnel, qui est un autre très gros problème partout dans l’Est du Québec .

Un employé sera là dans les premiers mois pour aider la clientèle, en particulier les personnes âgées, moins à l’aise avec les nouvelles technologies. Camille en est consciente, mais pense que l’obstacle pourra être surmonté. Mon grand-père trouve l’idée fantastique et il est très à l’aise avec sa tablette!