Un ex-candidat à la mairie de Calgary condamné à verser 650 000 $ à une employée d’AHS

Antivaccin notoire et ancien fugitif, Kevin J. Johnston a été condamné pour avoir notamment répandu des informations erronées, des théories du complot et de la haine en menant une campagne de diffamation et de harcèlement troublante et incessante, a écrit le juge Colin Feasby, de la Cour du Banc du Roi dans une décision de 40 pages.

La principale cible de son harcèlement était l'inspectrice d' AHS Sarah Nunn, qui faisait face à du harcèlement si intense que la police lui a conseillé de ne pas laisser ses enfants prendre les transports en commun.

Kevin J. Johnston avait également publié des photos de la famille de l’inspectrice en les accompagnant de commentaires haineux.

Une injonction permanente contre un harceleur impénitent

Selon le juge, Kevin J. Johnston est un harceleur et un diffamateur impénitent .

Il dit ne pas être convaincu que la condamnation financière dont il a écopé le dissuadera de continuer à diffamer et à harceler Sarah Nunn : En conséquence, je conclus qu'une injonction permanente est une solution juste et appropriée pour empêcher M. Johnston de continuer à diffamer et à harceler Mme Nunn.

Dans des messages, M. Johnston avait maintes fois traité Mme Nunn de nazie et de terroriste et avait promis de rendre sa vie invivable .

J'ai l'intention de détruire la vie de cette femme , avait-il encore écrit dans l'un de ses messages en ligne.

Le juge estime que ces déclarations pourraient raisonnablement être interprétées comme une incitation à la violence contre Mme Nunn et sa famille .

Une longue histoire avec la justice

La décision du juge Feasby est la dernière en date de l'implication de Johnston dans des affaires pénales et civiles.

En 2019, un juge de l'Ontario avait lancé une injonction contre Kevin J. Johnston et lui avait ordonné de payer 2,5 millions de dollars de dommages et intérêts au restaurateur et philanthrope torontois Mohamad Fakih, pour ce que le juge a qualifié de discours haineux à son paroxysme .

Kevin J. Johnston avait qualifié à plusieurs reprises M. Fakih de terroriste et de tueur de bébés .

La violation de l'injonction par M. Johnston avait donné lieu à une condamnation pour outrage et à une peine d'emprisonnement de 18 mois, mais il n'était plus revenu en Ontario pour purger sa peine derrière les barreaux.

Il a quitté cette province pour l'Alberta durant l'automne 2021, afin de se présenter aux élections municipales.

En colère contre les mesures sanitaires, il avait, pendant sa campagne pour briguer la mairie de Calgary, menacé de s'armer et de se présenter à la porte des employés d’ AHS .

Au printemps 2021, M. Johnston avait passé l'équivalent de sept semaines en prison pour avoir harcelé et menacé Mme Nunn, et pour avoir semé le trouble dans un centre commercial du centre-ville de Calgary en réprimandant le personnel du magasin qui lui demandait de porter un masque.

Au mois de juillet de la même année, il avait été reconnu coupable de deux chefs d'accusation d'outrage au tribunal après avoir passé des mois à inciter ses partisans à défier les mesures sanitaires de l'Alberta.

À l'époque, le juge chargé de déterminer la peine avait qualifié le comportement de M. Johnston de dangereux et incontrôlable .

Il avait reçu une peine de 40 jours à purger pendant les weekends, mais il ne s'était pas présenté pour sa dernière période de quatre jours en janvier.

Kevin J. Johnston avait été arrêté dans le Montana le 4 janvier 2022, après avoir franchi la frontière américaine à pied dans ce qu'il a décrit comme une tentative de demande d'asile politique. Au moment de son arrestation, il était sous le coup d’un mandat de recherche en Ontario et en Alberta après avoir omis de se soumettre à des peines d'emprisonnement dans ces deux provinces.

Avec les informations de Meghan Grant