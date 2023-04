Chute du prix du lithium, composant clé des batteries pour véhicules électriques

Le prix du carbonate de lithium – ingrédient essentiel pour la production de batteries – a chuté de plus de 65 % depuis le début de l’année. Une tonne coûte désormais moins de 30 000 $ US, selon l’analyste minier Benchmark Mineral Intelligence.

Il y a eu une sorte de pic qui a été atteint en novembre dernier, où les prix ont dépassé 85 000 $ US la tonne , souligne Jean-Charles Cachon, spécialiste du secteur minier et professeur émérite à la Faculté de gestion de l’Université Laurentienne.

Il explique que la Chine a aboli ses subventions pour l'achat de véhicules électriques. L'appétit des consommateurs dans ce pays pour ce type de voitures s'est donc estompé.

« La demande chinoise de véhicules électriques s'est effondrée au mois de janvier et le contrecoup de cet effondrement a été la chute des prix. » — Une citation de Jean-Charles Cachon, professeur émérite à la Faculté de gestion, Université Laurentienne

Jean-Charles Cachon, professeur émérite à la Faculté de gestion de l'Université Laurentienne, à Sudbury. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Le prix du cobalt et du nickel, qui servent également à la fabrication de batteries, a aussi reculé, mais dans une moindre mesure.

Les prix ont augmenté moins rapidement et sont donc restés plus stables , explique-t-il.

Daniel Breton, de Mobilité électrique Canada, un organisme qui souhaite accélérer l'adoption des voitures à zéro émission au pays, estime que cette tendance baissière est une bonne nouvelle pour les consommateurs.

On va être capable d'arriver à des prix plus concurrentiels , affirme-t-il.

Des véhicules électriques entre 25 000 $ et 40 000 $, on va en voir de plus en plus au fur et à mesure que le coût des minéraux critiques diminuera , dit-il.

M. Breton souligne par ailleurs que l’industrialisation des processus de fabrication de batteries devrait également contribuer à rendre ces voitures plus abordables.

Les batteries pour véhicules électriques dépendent de substances telles que le carbonate de lithium, le sulfate de cobalt et le sulfate de nickel. Photo : Radio-Canada

Minières pas trop inquiètes

Pendant ce temps, des entreprises minières à l’échelle mondiale voient fondre leurs marges de profit avec la baisse des prix des métaux.

L’Association minière du Québec estime que le secteur est habitué à vivre des hauts et des bas dans le prix des matières premières.

Ça peut atténuer l'engouement des investisseurs, mais ceux qui savent lire les marchés, qui savent étudier la demande à venir, je ne pense pas qu'on va leur faire peur avec cette baisse-là , affirme la présidente-directrice générale, Josée Méthot.

En effet, certaines entreprises cotées en bourse ont vu la valeur de leurs actions baisser au cours des dernières semaines, ce qui a de réelles conséquences sur le financement des activités minières, souligne-t-elle.

Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'Association minière du Québec Photo : Radio-Canada / Mathieu Potvin

De son côté, le chef de la direction de Frontier Lithium, dans le Nord de l’Ontario, n’est pas trop inquiet. Il souligne que produire une tonne de sels de lithium ne coûte qu'environ 10 000 $ US, bien en deçà des prix du marché.

« Il y a une certaine peur sur le marché et un fléchissement des prix. Mais en réalité, ça reste encore très rentable pour les producteurs. » — Une citation de Trevor Walker, président et chef de la direction chez Frontier Lithium

Bien que la dégringolade risque de se poursuivre encore un certain temps, selon M. Cachon, les prix des métaux destinés aux batteries de véhicules électriques restent suffisamment alléchants pour encourager les joueurs de l’industrie à aller de l’avant avec de nouveaux projets miniers.

Selon le gouvernement fédéral, le Canada possède actuellement quelque 3,2 millions de tonnes d'oxydes de lithium dans ses gisements de roche dure.

Trevor Walker, PDG de Frontier Lithium, ne se dit pas inquiet de la baisse du prix du lithium, qui reste toujours bien au-delà des coûts de production. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Trevor Walker, de Frontier Lithium, prévoit que la demande pour ces substances explosera dès que le secteur automobile de l'Ontario commencera à assembler des modèles électriques et à fabriquer des batteries. Son entreprise est toujours en phase de préproduction, mais il espère approvisionner les constructeurs automobiles d’ici quelques années.