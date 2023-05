Quand l’intelligence artificielle combat la tricherie en classe

En ce vendredi matin dans une des salles du Collège communautaire et technique Somerset de London, dans le sud de l’État du Kentucky, Barry Burkett participe à une table ronde sur l’intelligence artificielle. Devant un parterre d’enseignants, sa mission est claire, faire comprendre à ses spectateurs ce que peut faire cette intelligence pas comme les autres.

Que savez-vous de Chat GPT , leur demande-t-il. Avez-vous un exemple d’intelligence artificielle à me donner ? Les enseignants s’intéressent mais, comme le commun des mortels non initiés, ils ne savent pas trop quoi répondre.

Avec sa barbe et ses cheveux tirés en queue de cheval, le natif du Kentucky leur explique qu’il a mis au point une application d'intelligence artificielle qui pourrait leur être bien utile afin de vérifier si leurs étudiants sont bel et bien les auteurs des travaux écrits qu’ils remettent en classe.

Une triche différente du plagiat

Barry Burkett a fondé Sikanai, une jeune entreprise innovante qui essaie de commercialiser Auth+. Notre objectif est d'utiliser l'IA pour déterminer si un étudiant a écrit un document. L'avantage de notre solution est que nous examinons la manière dont une personne a rédigé son travail et l’application lui pose des questions en fonction de cela. Peut-il identifier son style d'écriture parmi d’autres ? Peut-il retrouver son contenu au milieu d’autres travaux ? Se souvient-il de ce qu’il a écrit et de la manière dont il l'a fait ?

Barry Burkett, directeur général de Sikanai, a lancé plusieurs projets pilotes dans des collèges et universités pour que les enseignants utilisent l'intelligence artificielle pour combattre la tricherie. Photo : Radio-Canada / Frederic Arnould

L’objectif est donc de vérifier que l’étudiant n’a pas utilisé soit les services d’un rédacteur fantôme – les fameux ghost writers – ou même l’intelligence artificielle comme Chat GPT qui peut écrire bien des choses à sa place.

Attention, ce n’est pas destiné à détecter le plagiat qui est d'ailleurs tout à fait autre chose et plus facilement identifiable, selon Burkett.

Des tricheurs démasqués

Afin de démontrer l’efficacité de Auth+, Barry Burkett a fait passer un test à Andrew Reynolds, qui étudie en marketing et économie à l’Université Northern Kentucky. Pour l’exercice, il lui demande d’utiliser dans ce cas-ci Chat GPT, donc l'intelligence artificielle comme rédacteur fantôme pour rédiger une biographie de Shakespeare en 500 mots.

Une fois qu’il a soumis son travail dans le système de vérification, Auth+ va lui poser six questions sur ce qu’il a écrit dans son travail. Des questions sur les informations contenues dans le texte, le style d’écriture et certains détails que l’étudiant seul peut connaître si c’est bel et bien lui qui a rédigé le travail demandé.

Et pas question de tergiverser dans ses réponses qu’il doit entrer avec son clavier, il doit le faire en moins de 30 secondes. Donc pas le temps de passer en revue son texte, c’est comme un jeu de rapidité.

Andrew Reynolds, étudiant, sous la supervision de Barry Burkett, passe le test d'évaluation de Auth+ pour vérifier s'il a bel et bien écrit le texte de son essai scolaire. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Le verdict tombe quelques instants plus tard. Sans surprise, Barry Burkett reçoit le rapport de Auth+ qui lui confirme que Andrew a échoué au test. L’intelligence artificielle a détecté un taux de 33 % en termes de paternité du travail, donc il n'est pas l’auteur du document qu’il a soumis. Le jeune Andrew est impressionné. Je pense que c'est le cauchemar de tous les tricheurs. Cela permet de tester les gens pour savoir s'ils connaissent vraiment le contenu. Et même au-delà, cela montre si vous avez vraiment retenu quoi que ce soit de ce que vous avez écrit.

L’industrie du ghost writing

Si Barry Burkett s’occupe de la mise en marché de Auth+, à des milliers de kilomètres de là, quelque part à Londres, le jeune Wasi Khan, d’origine pakistanaise a eu l’idée de l’intelligence artificielle dans la traque des tricheurs.

Il sait de quoi il parle, puisque pendant plusieurs années, depuis son Pakistan natal, il a écrit une quantité impressionnante de travaux collégiaux et universitaires pour des étudiants d’un peu partout dans le monde, prêts à payer pour réussir leurs cours.

C’est une industrie prospère au Pakistan et dans d'autres régions du tiers-monde parce que les revenus sont en devises étrangères. Ce secteur, qui aide en quelque sorte les étudiants à tricher, n'est par contre pas payant pour les auteurs fantômes. En fait, je dirais même qu'il s'agit d'ateliers clandestins d'écriture où les personnes qui dirigent ces entreprises s'approprient la majeure partie des bénéfices. Pour vous donner un exemple, à l'époque, j'étais payé environ 5 ou 10 cents la page.

Lassé de profiter de ce genre de commerce peu reluisant, il a donc décidé d’utiliser l’intelligence artificielle dans Auth Plus pour aider les enseignants à détecter ceux qui utilisent les services de rédacteurs fantômes. Ce qui n’est pas une mince affaire, ce qui est selon lui.

« En général, les étudiants qui ont triché régulièrement et qui payent quelqu'un d'autre pour faire leur travail à leur place ne cherchent pas forcément de bonne note, ils veulent réussir. Et surtout ne pas se faire prendre avec des notes mirobolantes peu représentatives de leur talent réel, dans certains cas. » — Une citation de Wasi Khan, créateur de Auth+

Bref, comment appelle-t-on un étudiant de médecine qui a fini ses études, peu importe ses examens académiques réussis, qu’il ait triché ou pas ? Un docteur...

Démasquer, mais ne pas punir

Au Collège de Georgetown du Kentucky, Andrew Adler est un des premiers professeurs qui utilisent Auth + pour identifier les étudiants qui trichent en ayant recours à un ghost writer ou à l’intelligence artificielle. Lorsqu’il passe en revue les travaux soumis la semaine dernière par ses étudiants, 87 % ont démontré qu’ils avaient la paternité de leur travail et que 13 % n’ont pas réussi. Son approche n’est toutefois pas punitive envers les étudiants délinquants puisqu’il leur laisse le bénéfice du doute.

Andrew Adler qui enseigne au College Georgetown du Kentucky compare la course à l'intelligence artificielle comme une course à l'armement dans le domaine de l'éducation. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Je n'utilise pas le résultat en disant vous avez échoué au test de paternité du texte, donc vous avez échoué dans votre travail. Je cherche plutôt à savoir si les étudiants se connaissent bien en tant qu'auteurs et s'ils peuvent identifier leur propre langage, car cela les aide à clarifier leurs propres pensées.

Mais surtout, il veut les aider à leur faire prendre conscience de l’impact de la tricherie sur leur future carrière.

Je leur dis souvent, vous allez être diplômés de notre institution à un moment donné et il y aura une certaine attente d'un employeur qui dira, vous avez eu de très bonnes notes dans votre cours, ce qui signifie que vous êtes un rédacteur fantastique, nous allons donc vous confier un poste important.

« Si vous avez utilisé Chat GPT ou un autre service, ou si vous avez triché, l'employeur découvrira que vous n'êtes pas un excellent employé et cela aura des conséquences très négatives pour vous et votre carrière. » — Une citation de Andrew Adler, enseignant au College Georgetown, Kentucky

Une course à l’armement

Barry Burkett est confiant de la capacité de sa plate-forme Auth+ à garder la cadence face à l'amélioration incessante de l’intelligence artificielle et des Chat GPT de ce monde. Le défi est de taille, car les applications sont de plus en plus raffinées et les travaux produits de plus en plus difficiles à analyser pour la tricherie.

Pour Andrew Adler du Collège Georgetown du Kentucky, c’est en tout cas une course effrénée qui vaut la peine. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour combattre l'intelligence artificielle, c'est que c'est une course à l'armement du genre, nous devons donc améliorer les détecteurs d'IA.

Le College Georgetown au Kentucky est l'un des premiers qui teste l'intelligence artificielle pour détecter la tricherie parmi leurs étudiants. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Si certains établissements canadiens étudient l'option d'utiliser Auth+, seule l'Université du Manitoba l'a testé jusqu'à présent. Pour Sikhanai, le marché américain est en tout cas très prometteur avec ses 4200 établissements collégiaux et universitaires.

Beaucoup d'enseignants n'ont pas le temps de poser des questions à chaque étudiant sur ce qu'il a écrit avant même de commencer à le noter , explique Barry Burkett. Les applications comme Auth+s ne font pas ce que les enseignants ne peuvent pas faire mais elles le font à grande échelle, rapidement et efficacement.