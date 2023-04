Des résidents d’un refuge temporaire craignent de se retrouver à la rue

Katy Chiappetta, une résidente de l'hôtel refuge Strathcona Shelter, demande des changements dans le plan des refuges pour les itinérants. Photo : Radio-Canada / Paul Smith/CBC

Katy Chiappetta, une résidente de l'hôtel refuge Strathcona Shelter, ne cache pas ses inquiétudes à la suite de l'annonce de la fermeture imminente de son refuge, ouvert durant la pandémie.

Je suis inquiète pour notre bien-être et notre sécurité.

Elle n’est pas la seule parmi les résidents à affirmer qu'on leur cache ce qu'il adviendra d'eux lorsque l'immeuble leur fermera ses portes en août.

Je suis venu ici pour obtenir un engagement de la part de quelqu'un qui peut voir à quel point nous sommes dans le besoin. Et pour m'assurer qu'il comprenne l'urgence de la situation. Je m'inquiète pour notre bien-être et notre sécurité , dit Katy Chiappetta lorsqu’elle explique les raisons d'une telle démarche.

En effet, l'hôtel Strathcona reprendra ses activités normales en août et les personnes qui y vivent craignent de ne pas obtenir les logements plus permanents qui leur ont été promis.

Vendredi, les résidents ont fait entendre leurs revendications. Ils ont remis une lettre aux bureaux de l'exploitant du refuge, Dixon Hall Neighbourhood Services, pour exiger un véritable plan de logements.

Jusqu'à récemment, l'hôtel logement de Strathcona était géré par deux agences distinctes : Dixon Hall Neighbourhood Services et Homes First Society. Le 13 mars 2023, Homes First a informé par écrit à ses clients de Strathcona qu'ils auraient 30 jours pour être relogés ailleurs, indique un communiqué du réseau de soutien aux campements.

Depuis, la plupart des clients de Homes First ont été expulsés vers d'autres refuges hôteliers et centres d'accueil plutôt que vers des logements permanents.

Des militants pour le logement abordable comme Gaétan Héroux s'inquiètent de la décision de la Ville de fermer des refuges. Photo : Radio-Canada

Selon Gaétan Héroux, de la Coalition ontarienne contre la pauvreté, la fermeture des hôtels refuges provoque le chaos et met les sans-abri dans une situation très dangereuse : Il va y avoir un problème de surpopulation dans les auberges, car elles vont être pleines. Pour survivre dans la rue, ça ne marche pas. Il va y avoir le stress, ils dorment mal, ils vont se retrouver dans le subway, la TTC . Ils n'ont pas le choix. Ils ont besoin d’une place pour rester.

Comme piste de solution, Gaétan Héroux suggère aux trois ordres de gouvernement de bâtir des logements pour les sans-abri, d’augmenter les montants de prestations d'aide sociale.

En mars 2022, Toronto comptait 27 refuges temporaires, ouverts pendant la pandémie de COVID- 19, qui accueillent environ 3200 personnes chaque nuit. Vingt-trois de ces refuges ont été ouverts dans des hôtels et des motels de la ville.