Le Lighthouse de Saskatoon passe sous le contrôle complet d’un administrateur séquestre

À Saskatoon, une juge a accordé le contrôle complet du refuge et centre d’aide d’urgence Lighthouse à un administrateur séquestre. La firme comptable MNP prendra dorénavant en charge les affaires de l’organisme sans but lucratif.

En février, la juge Allisen Rothery a désigné MNP comme administrateur intérimaire, notamment pour vérifier les comptes du Lighthouse et comprendre comment l'organisation s'est retrouvée dans une situation financière difficile.

À ce moment-là, il n'était même pas certain que l’organisme sans but lucratif puisse faire face à ses obligations salariales envers ses employés. Lors d'une audience au tribunal en février, un avocat s'exprimant au nom de Affinity Credit Union a déclaré que le Lighthouse devait 2,3 millions $ à la caisse.

Jeudi, le juge Rothery a donc accepté une demande d'Affinity Credit Union visant à placer le Lighthouse sous séquestre complet, ce qui élargit considérablement les pouvoirs de MNP en matière de gestion.

L’avocat qui représente deux des membres du conseil d'administration du Lighthouse, Andrew Mason, affirme que l'établissement a beaucoup d'histoire.

L'organisme compte plus de 100 employés au service des personnes marginalisées de la ville et de ses environs depuis plus de 20 ans maintenant. Il est très malheureux de le voir dans cet état, mais il faut espérer qu'au bout du compte, le Lighthouse et ses bailleurs de fonds verront l'intérêt de maintenir l'organisation en activité , dit-il.

L'ordonnance de mise sous séquestre permet à MNP de procéder à la vente d'actifs et de prendre en charge la gestion des opérations quotidiennes.

En 2021, un rapport du juge David Gerecke a ordonné que le directeur général du Lighthouse à l'époque, Don Windels, soit démis de ses fonctions en raison de transactions financières douteuses.

En mars, la Cour d'appel a statué que ce dernier n'avait pas été entendu équitablement avant d'être démis de ses fonctions, qu'il a occupées pendant 20 ans.

Avec les informations de Dan Zakreski