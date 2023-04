La Fondation Trudeau a finalement remboursé le don chinois controversé

L'organisme a indiqué vendredi avoir reçu confirmation que le chèque, émis au nom de l'entreprise « L'aigle d'or du millénaire », avait finalement trouvé preneur et avait été déposé.

Le quotidien The Globe and Mail avait révélé que la Fondation avait reçu, en 2016, un don de 200 000 $ de la part de Zhang Bin, un conseiller politique du gouvernement chinois, et de Niu Gensheng, un homme d'affaires et philanthrope chinois.

Le PDG par intérim de la Fondation Trudeau, Edward Johnson, a cependant assuré cette semaine que la Fondation avait reçu deux paiements de 70 000 $, pour une somme totale de 140 000 $.

Selon nos informations, le conseil d’administration de l'organisme était divisé sur la manière de gérer la crise. La Fondation était incapable de rembourser le don, parce qu'elle n'arrivait pas à trouver à qui remettre l'argent.

« L'aigle d'or du millénaire » liée au gouvernement chinois

Zhang Bin, l'un des deux hommes d'affaires ayant participé au don, est le président de l'Association chinoise de l'industrie culturelle, qui affirme mener ses activités sous l'autorité du gouvernement chinois. D'ailleurs, le site web de cette association indique qu'elle adhère aux idéologies du Parti communiste chinois et qu'elle a été créée avec l'approbation du Conseil d'État de la Chine.

Cette même association affirme que « L'aigle d'or du millénaire » est l'une des membres de son conseil d'administration et que le ministère chinois de la Culture appuyait sa création. Cette entreprise serait dirigée par le milliardaire Zhang Bin, d'après plusieurs registres d'entreprises chinoises privées.

Une enquête demandée

Dans une lettre adressée à la vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, le PDG par intérim de la Fondation Trudeau demande une enquête sur la gestion de ce don devenu un enjeu politique, et offre la pleine collaboration de l'organisme en ce sens.

Le Bloc québécois avait également fait une telle demande à la vérificatrice plus tôt cette semaine.

Mardi matin, huit administrateurs de la Fondation et sa présidente-directrice générale, Pascale Fournier, ont annoncé leur démission en bloc, en expliquant que la politisation de l’affaire avait rendu impossible le statu quo au sein de l'organisation. Mme Fournier travaillait à titre de PDG pour la Fondation depuis cinq ans.

La Fondation Trudeau, un organisme qui se décrit comme indépendant et non partisan , pilote un programme de leadership et de mentorat. Le premier ministre Justin Trudeau y a participé à compter de sa création, en 2001, jusqu'en 2014.

Avec des informations de Louis Blouin et de La Presse canadienne