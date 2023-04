Des Oilers plus matures en séries éliminatoires

Quand on a demandé au capitaine des Oilers Connor McDavid la différence entre la formation de cette année et celle de l’année dernière, il a immédiatement répondu : la maturité.

La formation qui a amorcé la ronde éliminatoire face aux Kings la saison dernière comptait peu d’expérience en séries.

Les McDavid, Draisaitl, Nugent-Hopkins et Nurse, le noyau de la formation, n'avaient que 21 matchs d’expérience et n’avaient remporté qu’une ronde en trois participations à la vraie saison .

Les Oilers ont disputé trois tours éliminatoires, s’inclinant en finale de conférence contre l’Avalanche du Colorado.

Le parcours de l’équipe a pris fin après 16 matchs face aux Kings, aux Flames et à l’Avalanche.

McDavid et sa bande comptent donc maintenant près du double de l’expérience qu’ils avaient l’an passé.

Même si la formation cette saison est différente de l’an passé, de nombreux joueurs faisaient partie de l’aventure la saison dernière.

Des 20 joueurs utilisés régulièrement en attaque ou en défense par l’entraîneur Jay Woodcroft, au cours des derniers matchs, 15 étaient avec la formation qui a baissé pavillon contre le Colorado.

Parmi les cinq nouveaux visages (Mattias Ekholm, Nick Bjugstad, Mattias Janmark, Klim Kostin et Vincent Desharnais), deux comptent une grande expérience des séries alors que deux autres en seront à leur baptême.

Mattias Ekholm compte 75 matchs d'expérience en séries éliminatoires. Photo : La Presse canadienne / JASON FRANSON

Les Suédois Ekholm et Janmark ont joué respectivement 75 et 61 matchs de séries. Ils sont les deux joueurs avec le plus d’expérience au sein de la formation.

Les deux ont vécu l’expérience de perdre en finale de la Coupe Stanley, Ekholm avec les Predators en 2017 et Janmark avec les Stars en 2020.

Bjugstad a disputé 15 matchs de séries avec les Panthers, le Wild et les Penguins, alors que Kostin et Desharnais n’ont encore jamais joué de matchs de séries dans la LNH . L'attaquant russe a cependant joué 24 rencontres dans la Ligue continentale de hockey (KHL) lors de la saison 2020-2021, quand son équipe, l’Avangard d’Omsk a remporté la Coupe Gagarine.

Je n’ai pas d’expérience, mais les gars m’ont beaucoup parlé de comment ça se passait. Je pense que depuis quelques semaines, on joue du hockey de séries, alors j’ai une bonne idée d’à quoi m’attendre , mentionne Vincent Desharnais.

L’équipe de l’heure

Les Oilers présentent la meilleure fiche dans la LNH depuis le 10 janvier. Leur dossier est de 29 victoires, 5 défaites et 6 défaites en prolongation ou en tirs de barrage.

À ses 15 derniers matchs, l’équipe a amassé 29 points sur une possibilité de 30 (14-0-1) et a remporté ses 9 dernières parties.

L'arrivée de Vincent Desharnais a aidé l'équipe en défense. Photo : usa today sports / Perry Nelson

Pendant une bonne partie de la saison, les Oilers gagnaient tout en accordant beaucoup de buts. Les choses ont changé dans les derniers mois.

À ses 7 dernières rencontres, la formation albertaine a accordé un total de 6 buts, tout en en marquant 27.

L’équipe présente un tout nouveau visage depuis l’arrivée des défenseurs Vincent Desharnais et Mattias Ekholm, deux défenseurs à caractère défensif.

Buts accordés par les Oilers Buts accordés par les Oilers PJ Buts Moyenne Sans Desharnais et Ekholm 45 159 3,53 Avec Desharnais, sans Ekholm 16 45 2,81 Avec Desharnais et Ekholm 20 52 2,60 Sans Desharnais, avec Ekholm 1 4 4,00 TOTAL 82 260 3,17

Stuart Skinner sera le gardien partant pour les Oilers au début des séries.

L’Edmontonien de 24 ans a connu une excellente saison avec une fiche de 29-14-5, une moyenne de 2,73 et un pourcentage d’efficacité de ,914.

Avec ses 29 victoires, il a éclipsé le record d’équipe détenu par Grant Fuhr pour le plus grand nombre de victoires par un gardien recrue.

À ses 16 derniers départs, il présente un dossier de 14-1-1.

Jack Campbell, qui devait être le gardien numéro un de l’équipe, a connu une saison difficile, mais a mieux joué au cours des dernières semaines.

Il présente un dossier de 12-1-3 à ses 16 dernières sorties.

Les Oilers n’hésiteront pas à faire appel à lui si Stuart Skinner connaît des difficultés.

De la profondeur

Au cours des dernières saisons, l’attaque des Oilers reposait presque uniquement sur les épaules de Connor McDavid et Leon Draisaitl.

L’année dernière, par exemple, les autres attaquants de l’équipe avaient inscrit un total de 147 buts.

Ryan Nugent-Hopkins a inscrit 37 buts cette saison, il en avait marqué 11 la saison dernière. Photo : Getty Images / Claus Andersen

Cette saison, ils en ont marqué 170.

L’équipe compte trois marqueurs de plus de 100 points, une première dans la LNH depuis la saison 1995-1996.

Douze joueurs (13 si on ajoute Tyson Barrie qui a été échangé) ont inscrit 10 buts ou plus au cours de la saison.

L’attaque est donc diversifiée et les trios bien balancés, ce qui fait que l’entraîneur-chef Jay Woodcroft n’a pas à utiliser ses deux joueurs vedettes au sein d’un même trio.

Le rythme des séries

Ce qui est le plus gros avantage de l’équipe, selon Jay Woodcroft, est le fait que l’équipe entre en séries sur une erre d’aller. Il aime le rythme de l’équipe depuis plusieurs semaines.

Le calendrier nous a permis d’établir un certain rythme et de le conserver jusqu’à la fin de la saison , mentionne-t-il.

Les Oilers n’ont disputé que 5 matchs en 13 jours depuis le début du mois d’avril, ce qui a permis aux joueurs de bénéficier de quelques jours de repos.

Il ne faut pas négliger le fait non plus que les Oilers entament les séries sans aucun joueur blessé.

La série entre les Oilers et les Kings s’amorcera lundi à Edmonton.