47 % des résidences privées pour aînés du Québec n’ont pas de génératrice

L'absence de plan B pour fournir de l'électricité en cas de panne est encore plus répandue qu’on le pensait parmi les résidences privées pour aînés. Radio-Canada révélait jeudi que 30 % des RPA de Montréal et de Laval n'ont pas de génératrice. Notre analyse à l'échelle du Québec montre que ce sont 47 % d'entre elles qui n'en ont pas.

Dans la région de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 77 % des RPA n'ont pas de génératrice. Elles sont 70 % à ne pas en avoir au Saguenay-Lac-Saint-Jean et 67 % au Bas-Saint-Laurent.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Contrairement aux hôpitaux et aux CHSLD , les RPA ne sont pas obligées de posséder une génératrice, même quand elles disposent d'ascenseurs.

Avant notre article de jeudi, le gouvernement disait que ce n'était pas dans [ses] plans de rendre les génératrices obligatoires . Mais sa position a évolué après l'intervention du Cabinet du premier ministre, préoccupé, selon les informations de Cogeco Média.

On en est à évaluer et documenter la situation, et on prendra une décision par la suite, mais on n’exclut rien à cette étape-ci , répond à Radio-Canada l'attaché de presse du premier ministre, Ewan Sauvé.

Selon nos sources, les CISSS et CIUSSS du Québec ont reçu jeudi la directive de dresser un bilan de la situation sur leur territoire. Les établissements devaient fournir, vendredi, la liste des RPA sans génératrice et de celles qui ont été privées d’électricité de façon prolongée, la semaine dernière, après la tempête.

L'entrée du Manoir d'Outremont, qui a été privé de courant de plusieurs jours. Photo : Radio-Canada

L’épisode de verglas a plongé plus d'un million de foyers québécois dans le noir et le froid, et certaines RPA , comme le Manoir d'Outremont, ont attendu plus de trois jours avant d'être rebranchées par Hydro-Québec.

On a demandé un portrait pour évaluer la situation actuelle afin d'avoir toutes les données , explique Sarah Bigras, l'attachée de presse de la ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger.

« La priorité demeure la santé et la sécurité des aînés. Nous aurons des discussions avec les partenaires. On va prendre le temps de bien faire les choses. » — Une citation de Sarah Bigras, attachée de presse de la ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés. Photo : Radio-Canada / Maya Arseneau

Les résidences d'accord avec une obligation, mais pas pour toutes

La position du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) s'est également précisée dans les derniers jours. Le RQRA est favorable à une obligation, mais seulement pour les 25 % de RPA qui accueillent des aînés semi-autonomes ou qui nécessitent des soins.

Les autres 75 % hébergent des gens autonomes, comme vous et moi , dit le président du RQRA , Marc Fortin. Ils ont décidé de vivre dans une résidence pour les espaces communs, la sécurité, la socialisation… Ils ont leur voiture, leur chalet, leur condo en Floride, possiblement.

Marc Fortin réclame aussi un programme d'aide financière du gouvernement pour les petites résidences, dont plus de 300 ont fermé leurs portes depuis janvier 2021, étouffées par l'explosion des coûts .

« On parle de 50 000 $ minimum pour exploiter une petite génératrice : 35 000 $ pour l'achat et 15 000 $ pour les électriciens et la mise en place. » — Une citation de Marc Fortin, PDG du Regroupement québécois des résidences pour aînés

Notre compilation montre que plusieurs très petites RPA , de moins de 10 résidents, sont tout de même munies d'une génératrice.

« Une question de respect »

L'obligation devrait être dans la loi , pense le président de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées, Pierre Lynch.

Il réclame que les résidences puissent garantir des ascenseurs fonctionnels, un chauffage minimal et des repas chauds en cas de panne d'électricité. Selon lui, c'est une question de respect et de dignité .

« Quand tu paies 2000 $ ou 3000 $ par mois, tu veux qu’il y ait une continuité de services. » — Une citation de Pierre Lynch, président de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées.

Le représentant des retraités n'est pas d'accord avec le porte-parole des résidences au sujet de l'état des aînés en RPA . Malgré qu’ils sont autonomes, ils sont en voie de devenir non autonomes , dit-il. Promenez-vous dans les RPA . Un bon tiers [des résidents] ont des déambulateurs ou des marchettes. Croyez-vous qu’ils vont descendre par les escaliers?

Des RPA de grande taille sans génératrice

À Rivière-du-Loup, on compte trois résidences privées pour aînés d’une capacité de plus 150 résidents, avec plusieurs ascenseurs, qui n’ont pas de génératrice, révèle le registre provincial des RPA .

Le Complexe Saint-Jacques, à Granby, de 324 logements, n’en a pas non plus, selon les données publiques.

D’autres exemples de RPA sans génératrice : Les Jardins du Patrimoine (Rouyn-Noranda) : 277 logements et 2 ascenseurs

Les Jardins Logidor (Québec) : 208 logements et 2 ascenseurs

Résidence des Bâtisseurs Richelieu (Trois-Rivières) : 204 logements et 2 ascenseurs

Résidence du Verger (Saint-Jérôme) : 192 logements et 3 ascenseurs

Marc Fortin, le représentant des résidences, affirme que 90 % des RPA de 100 logements et plus sont munies d'une génératrice. Elles seraient même 98 % à en avoir une dans les bâtiments de plus de six étages.

Les nouvelles RPA obligées d'avoir une génératrice dès juin 2023

La Régie du bâtiment du Québec exigera la présence d'une génératrice pour toute nouvelle RPA qui sera construite à partir du mois de juin. L'obligation sera aussi valable pour les résidences qui font l'objet de travaux de rénovation ou de transformation majeurs.

Les résidences existantes sont soumises à des règles différentes. Celles de moins de six étages (ou moins de quatre étages si la RPA est classée établissement de soins) doivent être capables de faire fonctionner l'éclairage et le système d'alarme incendie durant au moins 30 minutes.

L’alimentation électrique de secours peut être une batterie ou une génératrice , explique le porte-parole de la Régie du bâtiment, Sylvain Lamothe.

« Les propriétaires doivent maintenir leur bâtiment en bon état de fonctionnement et de sécurité en tout temps. » — Une citation de Sylvain Lamothe, porte-parole de la Régie du bâtiment du Québec

Pour les RPA et les ressources intermédiaires munies d’un ascenseur pompier : l’ascenseur doit demeurer fonctionnel pendant deux heures.

Inquiétudes en cas d’incendie

Pendant les quatre jours de la panne, plusieurs résidents du Manoir ont utilisé des chandelles dans leur appartement plongé dans le noir , rappelle Claudine Décarie, la fille d'un couple de résidents du Manoir d'Outremont. Mais qui dit chandelles dit augmentation du risque d’incendie.

Le propriétaire de l'établissement avait une génératrice de secours, mais l'appareil ne permettait pas d'alimenter tous les ascenseurs et toutes les lumières, et il a manqué de diesel.

Imaginez les aînés descendre des étages s'il y a un incendie à cause des bougies , ajoute Frantz André, le fils d'une résidente de 93 ans.

Avec la collaboration de Pascal Girard