Duceppe annonce quatre supplémentaires pour Projet Riopelle de Robert Lepage

Les représentations additionnelles se tiendront le 23 mai à 14 h, le 30 mai à 19 h, ainsi que les 10 et 11 juin à 15 h. Les billets sont en vente sur le site de Duceppe  (Nouvelle fenêtre) , tout comme ceux qui restent pour les dates déjà annoncées. Rappelons que la pièce sera également présentée au Diamant à Québec du 19 octobre au 19 novembre.

Pour écrire la pièce qui revisite la carrière artistique et la vie de Riopelle, Robert Lepage s’est basé sur l’une des œuvres les plus monumentales du peintre, Hommage à Rosa Luxemburg, créée frénétiquement en 1992 après le décès de celle qui a été sa femme pendant 24 ans, la peintre et graveuse américaine Joan Mitchell.

La toile est un triptyque divisé en 30 tableaux, 30 séquences. Donc, c’est vraiment l'œuvre rêvée pour quelqu’un qui raconte des histoires ou qui fait des scénarios; c’est vraiment comme un storyboard , expliquait Robert Lepage il y a un an.

Luc Picard partagera le rôle de Riopelle avec le comédien Gabriel Lemire, qui incarnera le peintre dans les scènes se déroulant avant 1960. Ils fouleront les planches avec Anne-Marie Cadieux, dans le rôle de Joan Mitchell, ainsi que Violette Chauveau, Richard Fréchette, Étienne Lou, Noémie O'Farrell, Audrée Southière et Philippe Thibault-Denis.