Ingérence étrangère : Katie Telford dit ne pas pouvoir « entrer dans les détails »

Considérée comme la plus proche conseillère de Justin Trudeau et figure de proue du Parti libéral du Canada (PLC), Mme Telford a témoigné devant le comité de la procédure et des affaires de la Chambre pour parler de ce qu'elle sait de l'ingérence chinoise présumée au cours des élections fédérales de 2019 et 2021.

La controverse a notamment été alimentée par des documents du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) – sur lesquels le quotidien The Globe and Mail avait mis la main – qui alléguaient que, durant les élections de 2021, le gouvernement chinois avait fait pression pour faire élire un gouvernement libéral minoritaire et mettre à l'écart certains candidats conservateurs.

D'autres informations, révélées cette fois par le réseau Global News, laissent croire à une intervention de la Chine lors des élections fédérales de 2019 au Canada.

Vendredi, les conservateurs ont ouvert la réunion en interrogeant Mme Telford sur les détails de ces reportages qui citent des sources anonymes. Cette dernière, qui possède une habilitation de sécurité de niveau ultrasecret, a déclaré qu'elle ne pouvait pas répondre à des questions spécifiques sur le renseignement, car les sujets sont extrêmement sensibles et la loi limite ce dont elle peut parler publiquement. Elle a laissé entendre que certains reportages étaient inexacts, sans fournir de détails.

Comme il s'agit d'une audience publique, je ne peux pas entrer dans les détails , a dit Katie Telford au député conservateur Michael Cooper qui voulait savoir à quel moment le premier ministre Trudeau avait eu vent des tentatives de Pékin de s’ingérer dans les élections.

Au cours de mes années à ce poste, j'ai vu un large éventail d'informations provenant de toutes les régions du monde. Certaines d'entre elles étaient fausses, certaines d'entre elles, exactes, a-t-elle déclaré. Certaines que nous ne saurons peut-être jamais, ou seulement avec le temps apprendrons-nous si c'est vrai.

« Les questions de sécurité et de renseignement ne peuvent pas faire l'objet de discussions en public, comme c'est le cas ici. » — Une citation de Katie Telford, cheffe de cabinet du premier ministre Justin Trudeau

Elle a également affirmé que l'insistance des députés conservateurs pour obtenir des informations sensibles liées au renseignement compromettrait la sécurité du Canada et pourrait avoir un impact négatif auprès des pays alliés .

« Notre système fonctionne »

En réponse à une question de la députée Rachel Blaney, du Nouveau Parti démocratique (NPD), sur des sommes qui auraient été versées lors de la campagne électorale pour favoriser la victoire de candidats libéraux, la cheffe de cabinet a répliqué : Ces allégations sont fausses .

Dans une question-commentaire , la leader parlementaire adjointe du Bloc québécois, Christine Normandin, a estimé, après avoir énuméré des informations préoccupantes sur l'ingérence étrangère, que le sujet devient trop gros pour être quelque chose qui est maintenu à l'interne plutôt que de faire l'objet d'une enquête publique indépendante .

Les partis d’opposition réclament depuis plusieurs mois le lancement d’une enquête publique et indépendante sur les allégations d'ingérence étrangère. Vendredi, Mme Blaney a demandé à Mme Telford pourquoi il y avait une résistance à Ottawa face à une telle demande.

Katie Telford a réaffirmé sa confiance envers les processus électoraux du Canada, en rappelant que Justin Trudeau avait nommé, début mars, l’ancien gouverneur général David Johnston comme rapporteur spécial chargé d’évaluer l’étendue et les conséquences de l’ingérence étrangère. Ce sera à lui de déterminer d’ici le 23 mai si une enquête publique et indépendante est nécessaire.

Elle a soutenu qu'à son avis, le gouvernement Trudeau avait pris des mesures fortes pour se prémunir contre l'ingérence étrangère. Notre système fonctionne bien, a-t-elle ajouté. Les Canadiens peuvent en être assurés.

Peu de réponses à des questions « simples »

La députée conservatrice Rachael Thomas a reproché à Mme Telford de ne pas avoir répondu aux questions de ses collègues qui étaient pourtant simples et qui ne renvoyaient pas à des informations pouvant compromettre la sécurité ou le renseignement au pays.

Le premier ministre reçoit des breffages régulièrement, lit tout et rien ne lui est caché , a dit Mme Thomas, en faisant référence à une déclaration de Mme Telford plus tôt durant son témoignage.

Considérant ces faits, a dit la députée conservatrice, le comité doit présumer que le premier ministre était au courant et qu'il a choisi d'éviter et d'ignorer le breffage, et l'information et les avertissements donnés par les responsables de la sécurité du pays au sujet de l'interférence de Pékin. Et on doit conclure que la décision de fermer les yeux sur ces informations n'est pas dans l'intérêt du public canadien, mais dans l'intérêt du Parti libéral du Canada. Ce dernier a bénéficié d'argent pour remporter des circonscriptions. Je n'en dirai pas plus.

Tout en soulignant des incohérences dans l'allocution de la députée Thomas, Katie Telford a conseillé à cette dernière de s'adresser aux services appropriés si elle croyait que des infractions avaient été commises.

Elle a déclaré qu'elle n'aurait pas dû témoigner devant ce comité pour répondre aux questions sur la sécurité nationale, mais qu'elle avait accepté de le faire parce qu'elle voulait que le Parlement fonctionne.

Mme Telford a aussi rappelé que l'ingérence étrangère ne relevait pas de l'autorité du premier ministre ou du Cabinet, et que si une mesure disciplinaire était nécessaire, elle serait traitée par les agences de sécurité nationale, y compris la GRC , ainsi qu'Élections Canada.