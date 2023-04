Les 4 élèves-officiers décédés en avril 2022 à Kingston sont morts noyés, selon l’armée

Dans un communiqué, le Bureau du Grand Prévôt des Forces canadiennes affirme que l'enquête n’a trouvé aucune preuve d'acte criminel.

L'enquête avait été lancée le 29 avril dernier par le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC), en collaboration avec le Bureau du coroner en chef (BCC), après que leur véhicule personnel eut été retrouvé dans l'eau à proximité de la pointe Frederick, près du Collège militaire royal du Canada.

L'accident tragique s'est produit sur les terrains du campus attenant à la base des Forces canadiennes à Kingston. Photo : Radio-Canada

Les victimes, des étudiants de quatrième année, s'apprêtaient à recevoir leur diplôme et leur brevet d'officier et à entreprendre une carrière dans les Forces armées canadiennes.

Jack Hogarth et Andrés Salek étaient finissants en études militaires et stratégiques, et se destinaient à une carrière d'officiers blindés.

Andrei Honciu et Broden Murphy avaient étudié l'administration des affaires. Andrei allait devenir officier de logistique, et Broden, contrôleur de l'environnement aérospatial.