Le Secrétariat aux langues officielles restreint le débat

Contrairement à la révision tous les 10 ans, qui permettait d’aborder un vaste éventail de questions, le rôle du secrétariat sera beaucoup plus circonscrit, comme l’explique Blaine Higgs.

Le rôle ici est une coordination continue au sein des ministères, donc une grande partie de la promotion, de l'évaluation et de l'orientation se fera à l'interne. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de communications externes , précise-t-il.

« Il y a une concentration à l’interne sur les activités de routine du gouvernement. » — Une citation de Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick

Ainsi, le rôle du secrétariat sera principalement de coordonner les efforts, au sein des différents ministères, pour s’assurer du respect de la Loi sur les langues officielles. Toutefois, plusieurs questions en lien avec la loi touchent des réalités extérieures au fonctionnement interne des différents ministères, comme les municipalités et les associations professionnelles, ou encore les foyers de soins, qui ont fait l’objet de recommandations.

Le premier ministre s’exprimait dans le cadre du Comité permanent des prévisions et de la politique budgétaires.

Le secrétariat est différent d'une révision

Selon le président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) et plusieurs autres, le rôle du secrétariat est totalement différent de la révision tous les 10 ans.

« C’est comparer des pommes et des oranges. » — Une citation de Alexandre Cédric Doucet, président de la SANB

Avec le processus de révision obligatoire tous les 10 ans, au moins il y avait un plancher; maintenant, il n’y a plus de plancher qui est exercé, qui est forcé par la loi, et le secrétariat est assujetti à la bonne volonté politique , déplore Alexandre Cédric Doucet.

Le président de la SANB, Alexandre Cédric Doucet, estime que le rôle du Secrétariat aux langues officielles est complètement différent de la révision obligatoire de la Loi sur les langues officielles tous les 10 ans. Photo : Radio-Canada

La communauté acadienne et francophone avait, dans le processus de révision, fortement suggéré au gouvernement d’éclaircir la question des foyers de soins pour qu’il y ait une nouvelle section à ce sujet-là dans la loi, donc maintenant, c’est certain que le secrétariat ne pourra pas s’occuper des services et des communications des foyers de soins , souligne le président de la SANB.

La création du Secrétariat aux langues officielles répond à une recommandation de plus d’un commissaire aux langues officielles. La création du secrétariat en tant que tel peut être une bonne chose parce que l’objectif d’un secrétariat, au fond, c’est d’aider le gouvernement, le premier ministre, à mettre en application la Loi sur les langues officielles , dit la députée libérale Isabelle Thériault.

Mais en aucun cas les commissaires ne recommandaient d’en faire une entité qui remplacerait la révision obligatoire de la Loi sur les langues officielles.

Isabelle Thériault, députée libérale de Caraquet, a longuement questionné le premier ministre sur la création du Secrétariat aux langues officielles. Photo : CBC / Jacques Poitras

Le secrétariat pourrait, selon le premier ministre, suggérer des modifications sans avoir à attendre 10 ans. Évidemment, le gouvernement n'avait pas à attendre la révision obligatoire pour revoir la loi. Les libéraux de Brian Gallant y avaient d'ailleurs apporté des changements en 2016 en ce qui concerne les associations professionnelles.

Rendre les débats plus difficiles

Selon le premier ministre, la création du secrétariat permettra de faire avancer des dossiers qui suscitaient des débats, par exemple lorsqu’ils étaient abordés dans le cadre de la révision de la loi tous les 10 ans. Le secrétariat va travailler activement sur des questions qui étaient peut-être devenues conflictuelles , assure-t-il.

Dans la même logique, Blaine Higgs rejette l’idée, avancée par plusieurs, de créer un comité permanent de l’Assemblée législative sur les langues officielles, à l’image de ce qui existe au niveau fédéral.

« Un comité législatif, cela devient un événement politique, et je ne pense pas que cela va créer l'harmonie. » — Une citation de Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, estime que la création d'un Secrétariat aux langues officielles peut remplacer la révision obligatoire de la loi tous les 10 ans. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Sans la révision tous les 10 ans et sans comité permanent, le gouvernement réduit les possibilités pour les idées contraires à celles du parti au pouvoir de s’exprimer.

« Ce premier ministre est un peu allergique à tout ce qui est différent de lui. » — Une citation de Isabelle Thériault, députée libérale de Caraquet

Au fond, il dit que ça ne vaudrait absolument rien de faire un comité permanent sur les langues officielles parce que ça deviendrait politique, alors est-ce que tous les autres comités permanents sont politiques? demande la députée Isabelle Thériault.

Un secrétariat formé d’une équipe déjà en place

Le premier ministre a confirmé que les employés du secrétariat sont déjà en place. Ainsi, il regroupera quatre employés du ministère des Affaires intergouvernementales, ainsi que trois employés du ministère des Finances, qui tous sont déjà responsables du dossier des langues officielles.

Une personne sera nommée pour piloter le secrétariat. Elle relèvera directement du sous-ministre adjoint, Charles Ayles, qui lui-même relève du sous-ministre Cade Libby qui, enfin, relève du premier ministre Blaine Higgs.

Le salaire des employés du secrétariat sera versé par le ministère des Affaires intergouvernementales. L’organisme disposera toutefois d’un budget de 500 000 $ pour des activités liées à la promotion.

Les recommandations des commissaires

Critiqué pour avoir laissé de côté l’essentiel des recommandations des commissaires chargés de la révision de la Loi sur les langues officielles, Yvette Finn et John McLaughlin, le premier ministre a laissé entendre que le secrétariat pourrait, sans toutefois y être obligé, se pencher sur ces recommandations.

L’ancien sous-ministre du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance John McLaughlin et la juge Yvette Finn ont remis leur rapport sur la révision de la Loi sur les langues officielles en décembre 2021. Photo : Gracieuseté

Je prévois que le secrétariat examinera les recommandations qui ont été présentées et les analysera, et il y aura des discussions avec probablement la commissaire aux langues officielles en ce qui concerne les prochaines étapes , a-t-il dit.

Blaine Higgs n'a toutefois pas précisé d'échéancier pour l'examen des recommandations, qui ont été formulées en décembre 2021. Il ne s'est pas engagé non plus sur les suites à donner à cet examen, si bien sûr il a lieu.