L’élection partielle dans la circonscription de Bathurst-Est–Nepisiguit–Saint-Isidore s’avère plus palpitante que prévu. La cheffe libérale Susan Holt semblait se diriger vers une victoire facile, mais rien n’est plus aussi sûr depuis l’entrée en jeu du flamboyant Serge Brideau pour le Parti vert.

Susan Holt représente en quelque sorte l’idéal du Parti libéral : une jeune professionnelle mère de famille de Fredericton et anglophone parfaitement bilingue. Bref, une femme moderne de la trempe de Christya Freeland, Mélanie Joly, Jenika Atwin et tous ceux et celles qui font la marque libérale au pays.

La cheffe du Parti libéral a choisi de se présenter dans la circonscription de Bathurst-Est–Nepisiguit–Saint-Isidore pour faire son entrée à l’Assemblée législative. En entrevue l'automne dernier, elle avait laissé entendre qu’elle souhaitait se présenter dans Fredericton-Ouest–Hanwell, la circonscription du ministre de l’Éducation démissionnaire Dominic Cardy. Cependant, Cardy n’a pas quitté son siège, même après avoir été expulsé du caucus conservateur.

Susan Holt, cheffe du Parti libéral, pourrait devenir première ministre du Nouveau-Brunswick aux prochaines élections provinciales. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Par dépit, elle a donc choisi de se présenter dans un château fort libéral du nord de la province, qui a porté au pouvoir Denis Landry pendant des années. Comme son (long) nom l’indique, Bathurst-Est–Nepisiguit–Saint-Isidore est une vaste circonscription qui compte une partie de la ville de Bathurst, la côte anglophone de la Baie des Chaleurs (Salmon Beach, Janeville, Pokeshaw) ainsi que les communautés acadiennes d’Allardville, Saint-Sauveur et Saint-Isidore.

Denis Landry a remporté ces dernières élections avec des majorités plus que confortables au cours des dernières années (64 % en 2020, 52 % en 2018 et 62 % en 2014).

Toutefois, une question se pose. Lors de ces élections, les électeurs ont-ils vraiment voté pour le Parti libéral ou pour le candidat Denis Landry? C’est aussi dans cette région que l’ancien député fédéral néo-démocrate Yvon Godin était aussi élu avec de fortes majorités.

Serge Brideau est le chanteur du groupe Les Hôtesses d'Hilaire. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Entre en scène Serge Brideau, le candidat du Parti vert. S’il s’est surtout fait connaître comme l’exubérant chanteur des Hôtesses d’Hilaire, Serge Brideau – en matière d’image publique – est plus proche d’un Yvon Godin ou même d’un Denis Landry, tous deux d’anciens syndicalistes au langage coloré.

Dans ses spectacles, Serge Brideau a vertement critiqué – et pas toujours avec classe – le gouvernement conservateur de Blaine Higgs. Ce chanteur engagé est plus que le gars qui se promène en bedaine sur scène.

Il a aussi été ambulancier pendant des années et préposé dans des foyers de soins de sa région. Il a aussi été vice-président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick. Il comprend les problèmes de ses concitoyens; il les a vécus de première main. Il est charismatique et capable de véhiculer ses idées.

Serge Brideau a annoncé sa candidature pour le Parti vert dans Bathurst-Est–Nepisiguit–Saint-Isidore le 3 avril dernier. Photo : Radio-Canada / Yves Lévesque

Le Parti progressiste-conservateur, pour sa part, a choisi de ne pas présenter de candidat. Cette décision pourrait favoriser le Parti vert chez les traditionnels partisans des bleus.

Au moment d’aller voter, les électeurs de Bathurst-Est–Nepisiguit–Saint-Isidore favoriseront-ils la cheffe du Parti libéral, qui offre une image moderne et urbaine ainsi qu'un discours poli mais qui reste une étrangère de passage dans cette circonscription?

Ou appuieront-ils le candidat du Parti vert, un enfant du pays mais un électron libre qui n’a pas eu peur de choquer dans le passé? Les paris sont ouverts. Mais Susan Holt regrette peut-être de ne pas avoir choisi de se porter candidate dans Dieppe.