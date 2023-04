Laurier et Chrétien en vedettes de rock : l’IA au service de l’enseignement de l’histoire

Depuis son petit studio en banlieue d’Edmonton, l’historien Craig Baird réinvente le style de politiciens et de personnages historiques grâce à l’intelligence artificielle afin de susciter la curiosité pour l’histoire canadienne.

Depuis quelques semaines, le téléphone de Craig Baird ne dérougit pas. Les notifications Twitter et les demandes d’entrevue se multiplient en particulier depuis qu’il a publié une série de portraits des premiers ministres canadiens habillés et coiffés comme des chanteurs rock des années 1980  (Nouvelle fenêtre) .

Je me suis dit : l’intelligence artificielle peut être une bonne méthode pour enseigner l’histoire, explique l’ancien journaliste et animateur du balado Canadian History Ehx. La plupart des gens ne peuvent probablement pas nommer plus de 5 ou 10 premiers ministres.

Les images sont générées grâce à la plateforme Midjourney, qui peut produire des illustrations à partir de simples requêtes sous forme de texte.

Je crée ces scénarios uniques qui n’ont pas existé, mais qui captent l’intérêt des gens et les poussent à en rire, à les partager et à voir que l’histoire canadienne peut être intéressante.

Avant de les montrer en leaders de groupe rock, il avait créé des images des premiers ministres en joueurs de hockey des années 1970  (Nouvelle fenêtre) .

Stephen Harper et Justin Trudeau en joueurs de hockey des années 1970. Photo : Midjourney/Twitter/Craig Baird

Il ajoute que plusieurs personnes l’ont contacté pour lui dire que ces publications les avaient poussées à en apprendre plus sur certaines des figures historiques qu’il met en vedette.

« Plusieurs enseignants m’ont dit qu’ils allaient montrer ces photos à leurs élèves pour les intéresser à l’histoire. C’était vraiment ça, l’objectif. » — Une citation de Craig Baird, historien et animateur

Ratisser large

Craig Baird travaille maintenant à temps plein à son balado. Celui-ci compte plus de 500 épisodes sur des sujets aussi variés que la déportation des Acadiens et la transaction qui a envoyé Wayne Gretzky des Oilers d’Edmonton aux Kings de Los Angeles.

Une image de Louis Riel à moto créée par Craig Baird. Photo : Midjourney/Twitter/Craig Baird

Cette polyvalence se reflète aussi dans ses créations numériques anachroniques. Il a, par exemple, conçu un portrait de Louis Riel à moto et un autre de l’écrivaine Lucy Maud Montgomery, créatrice d’Anne... la maison aux pignons verts.

Susciter la curiosité, mais pas la confusion

Craig Baird est bien au courant des dérives possibles de l’intelligence artificielle. La ligne est vraiment mince avec l’ IA comme on l’a vu avec la photo du pape en manteau blanc, raconte-t-il. Quand je l’ai vue, je pensais que c’était vrai avant de me rendre compte qu’elle avait été créée grâce à l’intelligence artificielle.

Craig Baird croit qu'il est primordial de ne pas créer des images qui pourraient contribuer à la désinformation. Photo : Radio-Canada / François Joly

Craig Baird dit qu’il s’assure toujours de concevoir des images visiblement fausses pour ne pas engendrer de confusion en ligne. On a vu par exemple les fausses images de Donald Trump en train de fuir les policiers. Des gens pensaient que ça s’était vraiment passé.