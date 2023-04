Violences sexuelles : les étudiants pressent Québec de colmater une faille administrative

Dans une lettre ouverte adressée aux ministres de l’Enseignement supérieur et du Travail et dont Radio-Canada a obtenu copie, les leaders d'une vingtaine d'associations étudiantes universitaires demandent que le gouvernement intervienne pour forcer l’exclusion des violences à caractère sexuel de ces clauses d’amnistie.

Le problème en ce moment, résume Radia Sentissi, secrétaire générale de la Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal (FAÉCUM), c’est qu’un employé pourrait commettre une première violence à caractère sexuel, attendre un ou deux ans, et puis ça disparaît de son dossier disciplinaire!

Si, chaque année, le dossier s’efface, c’est impossible de faire une escalade des sanctions contre un individu qui continue de faire du harcèlement sexuel ou des attouchements sur des personnes étudiantes , renchérit Alexandre Guimond, directeur général du Regroupement étudiant de maîtrise, diplôme et doctorat de l’Université de Sherbrooke (REMDUS).

Un tel cas n’a pas été recensé ou dénoncé pour le moment, précise Alexandre Guimond, mais n'attendons pas que ça arrive avant d’agir! fait-il valoir.

Si la question des cas d'inconduite sexuelle en milieu scolaire a fait couler beaucoup d’encre dernièrement, les leaders étudiants souhaitent maintenant qu’on en fasse davantage pour prévenir des cas semblables en enseignement supérieur. Il est essentiel que les failles administratives qui permettent ce genre de situation soient rapidement colmatées , peut-on lire dans cette lettre.

« La récidive ne doit pas demeurer impunie. [...] La situation actuelle représente un risque important pour la sécurité de l’ensemble de la communauté universitaire. Il est de votre responsabilité, Mme Déry, de rectifier la situation. » — Une citation de Extrait de la lettre ouverte

Des clauses qui entrent en collision avec la loi

La situation est d’autant plus problématique, selon les cosignataires de cette lettre ouverte, que l’existence de ces clauses empêche la bonne application d’un des articles de la Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur, qui prescrit que les sanctions doivent tenir compte du caractère répétitif des infractions de nature sexuelle.

Dans le rapport de mise en œuvre de cette loi déposé en début d’année, cinq ans après l'entrée en vigueur de celle-ci, le problème en question est bien défini et reconnu. Le Ministère suit de près ce dossier et il poursuit ses efforts de sensibilisation à ce sujet auprès des réseaux de l’enseignement supérieur, qui se penchent actuellement sur cet enjeu , y stipule-t-on.

Radia Sentissi est secrétaire générale de la Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal. Photo : Radio-Canada / Fannie Bussières McNicoll

Toutefois, aucune recommandation n’est faite pour corriger la situation, déplore Radia Sentissi. On est assez déçus de ça.

L’inaction du gouvernement dénoncée

Notre demande est simple, martèle Radia Sentissi : on veut que la ministre de l’Enseignement supérieur agisse et interdise l’inclusion des violences à caractère sexuel [dans les] clauses d’amnistie.

Les cosignataires de la lettre ouverte dénoncent le manque de détermination des élus dans ce dossier. Vous et vos équipes, vous êtes tour à tour responsabilisés de l’enjeu en suggérant que sa résolution relèverait, en fin de compte, des négociations préalables à l’adoption de ces conventions collectives dans chacun des établissements de la province.

Or, la solution à la pièce n’est pas la voie à suivre, selon eux. Personne ne veut s'engager dans ce dossier, explique Alexandre Guimond, car même si personne ne veut défendre les agresseurs, on parle de clauses qui encadrent des privilèges consentis aux employés.

À l’Université de Montréal, ce dossier fait d’ailleurs partie des négociations des conventions collectives en cours avec les syndicats du personnel enseignant.

La porte-parole de l’Université confirme que la soustraction des clauses d’amnistie des conventions collectives fait partie des demandes patronales, mais elle préfère ne pas commenter davantage pour le moment.

De son côté, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) explique qu’elle est soucieuse de prévenir et de combattre les violences à caractère sexuel en éducation et en enseignement supérieur et qu’elle poursuit sa réflexion quant aux clauses d’amnistie des conventions collectives, qui relèvent de la négociation .

La Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université (FQPPU) indique quant à elle ne pas pouvoir se prononcer sur ce dossier pour l’instant, n’ayant pas eu l’occasion d’en discuter collectivement étant donné que le problème n’a pas été porté à [son] attention par les membres .

Appui d'un organisme de défense des victimes

Le Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS) appuie cette revendication étudiante.

Ces clauses peuvent porter préjudice aux victimes , dénonce la responsable des communications du RQCALACS, Justine Chénier. Elle craint que le recours possible à ces clauses d’amnistie permette de protéger indûment des agresseurs.

C’est comme si les actions posées disparaissaient et qu’on pardonnait les personnes qui ont commis des violences à caractère sexuel , résume-t-elle. Et ça n’a pas du tout sa place!

Les violences à caractère sexuel, qui comprennent les cas d’inconduite tout comme ceux de harcèlement ou d’agression sexuelle, ne sont pas explicitement nommées dans ces clauses mais sont incluses au même titre que tout autre type d’infraction disciplinaire. Voilà où le bât blesse, selon Justine Chénier.

« Ça revient à mettre dans le même panier des fautes professionnelles assez banales avec des violences à caractère sexuel. Ça banalise les violences à caractère sexuel! » — Une citation de Justine Chénier, responsable des communications au Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS)

Plus du tiers des membres de la communauté universitaire subissent, pendant leur passage dans ce milieu d’études, un acte de violence à caractère sexuel commis par une personne affiliée à l’université, selon l’enquête Sexualité, sécurité et interactions en milieu universitaire, réalisée en 2017.