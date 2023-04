Côtoyer des drag queens pour accepter la différence

La drag queen Barbada de Barbades est à Rimouski, samedi, pour l’heure du conte au Salon des tout-petits.

Son activité au Bas-Saint-Laurent se déroule deux semaines après la manifestation contre sa lecture de contes à la bibliothèque de la Ville de Sainte-Catherine. Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a pris part au mouvement en lançant une pétition, mercredi, pour cesser d'exposer les enfants du Québec aux drag queens.

En entrevue vendredi à l’émission Info-Réveil, Sébastien Potvin, alias Barbada, n’avait aucune inquiétude quant à son activité à l’Hôtel Rimouski. J’en ai fait des dizaines, voire des centaines d’activités jeunesse comme celle-là et il n’y a jamais eu de problème. C’est là-dessus qu’il faut se concentrer. Il faut se rappeler que l’immense majorité de toutes les activités se déroulent sans heurts, dans le plaisir , a-t-il déclaré.

Il invite les gens de partout au Québec à assister à ses lectures de contes avant de critiquer sa démarche.

Qu’en est-il des drag queens du Bas-Saint-Laurent?

À Rimouski, l'interprète de la drag queen Suzie Slim, Mathieu Michaud, n'a pas remarqué de réticences de la part du public bas-laurentien. On a la mentalité de se dire que les villes plus éloignées de Montréal ont plus de préjugés. Mais je n'ai pas senti ça ici. Au contraire, j'ai senti que les gens avaient besoin de nouveauté, de sortir de leur zone de confort. Puis, aujourd'hui, il y en a partout des drag queens! Les gens connaissent mieux cela et sont plus ouverts à cet art , a-t-il observé.

Le même constat a été fait par Alex Dubé-Rivard, alias Ovula Boudoir, qui assure que les spectacles donnés par la troupe de drag la Haus of Boudoir, dont il fait partie, sont presque toujours présentés devant une salle comble.

L'objectif de la Haus of Boudoir est de rassembler la communauté LGBTQ+ dans la région. Photo : Fournie par Haus of Boudoir

« Il ne faut pas arrêter de faire du drag et de montrer qu'il y a une présence queer au Bas-Saint-Laurent, parce que c'est ce que les gens qui nous souhaitent du mal veulent. » — Une citation de Alex Dubé-Rivard, alias Ovula Boudoir

Pour ce qui est des activités avec les enfants, la drag queen Suzie Slim avait en tête un projet de lecture de contes similaire à celui de Barbada, mais a choisi de le mettre sur pause pour le moment. C'est d'amener de l'imaginaire, de colorer des après-midis de fin de semaine en présence d'une drag queen, avec les enfants et les parents. Je voyais ça positivement, mais compte tenu de la controverse présente, je vais mettre un petit recul sur mes projets , confie l'artiste.

Il n'exclut pas d'aller de l'avant avec cette activité dans le futur. Si un jour, j'ai la chance d'avoir une activité avec des enfants, j'espère avoir la compréhension et l'ouverture des gens du Bas-Saint-Laurent , conclut-il.

