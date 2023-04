Le programme Ma famille, ma communauté est implanté dans la MRC Avignon

Grâce à la concertation et à la mobilisation de nombreuses ressources communautaires de la MRC Avignon, le programme coordonné par le CISSS de la Gaspésie, actuellement déployé dans l'ensemble de la province, est maintenant offert aux familles qui en auront besoin. L'initiative s'adresse aux jeunes qui vivent une situation à risque de placement ou de déplacement, ou encore, une réunification familiale.

Ma famille, ma communauté repose sur la mobilisation de nombreux organismes de la Baie-des-Chaleurs. Photo : Véronique St-Onge

Ma famille, ma communauté vise à aider les familles vulnérables et à maintenir le plus grand nombre d'enfants et d'adolescents dans leur milieu d'origine. Pour les jeunes qui doivent inévitablement être placés dans une ressource d'hébergement, le programme a pour mission de réduire les conséquences de ce changement en misant sur la mobilisation d'une foule d'organismes issus de la communauté.

« Le but est d'implanter le projet dans les cinq MRC qui composent la Gaspésie dans un délai de trois ou quatre ans. » — Une citation de Martin Pelletier, président-directeur général du CISSS de la Gaspésie

Le président-directeur général du CISSS de la Gaspésie, Martin Pelletier, confirme que c'est une priorité pour son organisation de rendre les initiatives efficaces, rapidement, sur l'ensemble du territoire gaspésien : On a commencé par la MRC Avignon parce que les conditions gagnantes étaient là; la force du tissu social est déjà là. On sait qu'on a énormément de besoins en matière de soutien aux jeunes.

Le programme Ma famille, ma communauté est coordonné par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie. Le président-directeur général du CISSS de la Gaspésie, Martin Pelletier. Photo : Véronique St-Onge

La députée de Bonaventure, Catherine Blouin, s'est dite ravie du lancement effectué dans sa circonscription : Nous pouvons être très fiers de voir s'implanter ici le programme Ma famille, ma communauté, une initiative porteuse qui permettra de développer un meilleur filet social autour des enfants vulnérables à risque de placement en plus d'améliorer leur sécurité, leur stabilité, leur bien-être et leur développement.

Le lancement du programme Ma famille, ma communauté s'est fait en présence des nombreux partenaires du milieu. Photo : Véronique St-Onge

Il faut tout un village...

De nombreuses actions ont été mises en place grâce à l'implication de la communauté : parrainage d'articles scolaires, projet en développement de répits pour différentes clientèles, création de studios pour les personnes itinérantes, espaces de frigo-congélo communautaires, etc.

Ainsi, le projet qui est en déploiement dans 14 secteurs du Québec incarne le proverbe africain : Il faut tout un village pour élever un enfant. Le lancement effectué vendredi à Maria est la neuvième annonce d'une série réalisée à l'échelle provinciale.

Trois millions de dollars seront consacrés annuellement à l'implantation du programme Ma famille, ma communauté à l'échelle québécoise.