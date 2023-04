La pénurie de personnel entraîne la réduction des soins de santé au Nunavut

À Baker Lake, à Coral Harbour et à Kugaaruk, les services en soins de santé sont réduits, tandis qu’à Gjoa Haven, à Whale Cove et à Resolute Bay, seuls les soins d’urgence sont disponibles.

Selon le ministère de la Santé, certains de ces postes sont occupés par des employés temporaires.

À Whale Cove , les 5 postes du centre de santé sont vacants. Deux employés temporaires sont sur place.

, les 5 postes du centre de santé sont vacants. Deux employés temporaires sont sur place. À Resolute Bay , 2 des 4 postes sont vacants.

, 2 des 4 postes sont vacants. À Baker Lake , 11 des 13 postes sont vacants. Quatre employés temporaires assurent les services.

, 11 des 13 postes sont vacants. Quatre employés temporaires assurent les services. À Gjoa Haven , 7 postes sur 10 ne sont pas pourvus, et l’équipe compte 5 employés temporaires.

, 7 postes sur 10 ne sont pas pourvus, et l’équipe compte 5 employés temporaires. À Coral Harbour , 5 postes sur 10 sont vacants, et 4 employés temporaires sont sur place.

, 5 postes sur 10 sont vacants, et 4 employés temporaires sont sur place. À Kugaaruk, 4 postes sur 6 ne sont pas pourvus. Quatre employés temporaires assurent les services.

Par courriel, la porte-parole du ministère de la Santé, Danarae Sommerville, a indiqué que les ambulanciers paramédicaux sont dans les localités et disponibles en tout temps pour répondre aux urgences en cas de fermeture des centres de santé.

Le Ministère fera appel à [des services] de santé virtuelle et ambulatoires paramédicaux pour appuyer les résidents des communautés touchées , a écrit Danarae Sommerville.

Elle a ajouté que des appels à des centres de santé locaux pourraient être transférés vers d’autres communautés.

Le ministre de la Santé, John Main, a mentionné que le gouvernement discute avec le Syndicat des employés du Nunavut pour trouver des solutions. Cependant, le président du syndicat, Jason Rochon, a déclaré jeudi que les emplois vacants dans les centres de santé démontrent que le gouvernement du Nunavut est un échec .

Il faut qu’il se montre à la hauteur et qu’il fasse mieux , dit-il.

Jason Rochon ajoute que le gouvernement doit améliorer ses stratégies de recrutement et de rétention, et aux salaires : Les gens ne sont pas des éléphants, on ne travaille pas pour des cacahuètes, et [le gouvernement] doit vraiment faire mieux.

Il reconnaît que des pénuries de personnel jouent sur les soins de santé partout au pays, mais ajoute que le gouvernement du Nunavut ne peut pas se servir de cela comme excuse.

On a des difficultés depuis des années avec les [postes] vacants, et [le gouvernement] le sait. Maintenant que cette pénurie touche l’ensemble du Canada, on est encore plus à la traîne , dit Jason Rochon. Cela ne devrait pas être une surprise pour le ministre de la Santé, qui vit au Nunavut depuis longtemps, qu’il y a des pénuries dans le secteur de la santé et que rien n’a été fait pendant des années.

Avec les informations d'Emily Haws