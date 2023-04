Québec octroie 14 M$ à Sainte-Anne-des-Monts pour lutter contre l’érosion des berges

Des travaux de protection des berges contre l’érosion et la submersion côtières, totalisant 14 millions de dollars, auront lieu dans les prochaines années à Sainte-Anne-des-Monts.

Le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, a fait l'annonce du versement d'une aide financière à la Ville de Sainte-Anne-des-Monts pour la réalisation de ces travaux, vendredi, à l'Auberge Château Lamontagne.

« Aujourd’hui, le signal qu’on lance, c’est qu’on va de l’avant. C'est un geste concret dans notre volonté d’assurer la pérennisation des côtes. » — Une citation de Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

Stéphane Sainte-Croix a fait l'annonce de cet investissement au nom de son collègue François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

On va sécuriser un territoire côtier avec tout un secteur d’actifs municipaux, comme les égouts, les routes et les aqueducs. Cela va permettre aux citoyens de continuer d’occuper le territoire et à la Ville de Sainte-Anne-des-Monts de pérenniser ses actifs municipaux , poursuit-il.

Au total, neuf kilomètres de routes, dont quatre se trouvant en secteur riverain, ainsi que le réseau d'aqueducs et d'égouts seront protégés à Sainte-Anne-des-Monts.

« C’est une réjouissante nouvelle et une protection pour nos citoyens et nos infrastructures municipales. » — Une citation de Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts

Simon Deschênes est ravi de la nouvelle. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Ce projet fait partie des six retenus par Québec au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine qui recevront du financement pour lutter contre l'érosion côtière dans le cadre du Plan pour une économie verte.

J’ai fait des visites terrain lors de hautes marées et de tempêtes et j’ai vu des gens en détresse. Les riverains, ça fait partie de leur ADN de vivre sur le bord de la mer. Il y a fort longtemps, le développement se faisait le long de la côte. Donc, il ne faut pas juste parler d’expropriation, il faut parler de mesures d’atténuation des risques , ajoute M. Deschênes.

Cette somme permettra à la Ville de protéger 68,4 millions de dollars d'actifs, dont 378 bâtiments résidentiels et commerciaux qui représentent une valeur de 54,9 millions de dollars.

Des mesures d'atténuation encore inconnues

Les interventions qui seront réalisées sur le territoire côtier de Sainte-Anne-des-Monts sont pour le moment inconnues. Elles seront définies à la suite d’une analyse des solutions possibles par divers professionnels au cours des prochaines années.

« Aujourd'hui, on ne peut pas aller dans les précisions. » — Une citation de Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts

Dans l’annonce, il y a des montants qui servent à l’embauche de chargés de projets pour continuer de travailler avec le ministère de la Sécurité publique et les scientifiques de l' UQAR afin de bien élaborer les interventions. On peut parler de rechargement de plages et d’enrochement , affirme-t-il.

Des blocs de béton ont été installés devant le motel et restaurant Manoir sur Mer de Sainte-Anne-des-Monts. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Abondant dans le même sens quant aux étapes à réaliser d'ici le début des travaux, Stéphane Sainte-Croix indique que le projet en est uniquement à la phase de planification.

Il y a encore beaucoup de données à aller chercher sur le plan des dynamiques côtières. Toutes ces études se feront au cours des deux prochaines années. Dans notre planification, on voit 2026 et 2027 comme les années d’interventions concrètes sur le territoire , précise-t-il.

Des travaux d'enrochement ont été faits pour protéger quelques plages de Sainte-Anne-des-Monts au fil des années. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Comme la concrétisation du projet est prévue d'ici quatre ans, l'élu s'attend à ce que les coûts évoluent, situation devant laquelle Québec sera prêt à réagir.

« Il y aura assurément l’effet de l’inflation et de l'augmentation des coûts naturels dans le processus. Je ne pense pas qu’on puisse exclure le fait de compenser pour l'évolution des coûts à venir. » — Une citation de Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

Sans nommer de municipalités, M. Sainte-Croix estime que d'autres secteurs de l'Est-du-Québec, fragilisés par les aléas côtiers, pourraient recevoir le même type de financement s'ils sont jugés prioritaires à la suite des analyses effectuées par le ministère de la Sécurité publique.

Avec les informations de Jean-François Deschênes