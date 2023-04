La communauté de Coutts était divisée sur l’intervention de la GRC lors des manifestations

Des voisins ne se parlent toujours pas à cause des manifestations , avait confié le maire de Coutts, en novembre 2022.

L'organisme indépendant a analysé près de 260 pages de plaintes qu’il a reçues par courriel au sujet du convoi de camions qui a entraîné la fermeture du principal poste-frontière de l’Alberta pendant deux semaines.

Le document obtenu par La Presse canadienne grâce à la Loi sur l’accès à l’information inclut les plaintes reçues lors des manifestations dans la communauté de 254 personnes.

Certaines plaintes accusent les agents de la Gendarmerie royale du Canada de ne pas en faire assez pour arrêter le blocage de la frontière avec les États-Unis. D’autres ont accusé ces agents d’en faire trop et de trahir le pays.

La GRC est le tueur à gages des actions politiques, qui observe sans rien faire la destruction de la démocratie au nom de la santé publique , écrit une personne qui soutient les manifestations.

Pourquoi la GRC ne fait-elle rien? Arrêtez-les. Saisissez leurs véhicules. Ce sont des terroristes économiques , dit un habitant à la Commission, qui a reçu en tout 131 plaintes entre janvier et février 2022.

Le convoi de camionneurs dans le sud de l'Alberta a pris fin en février 2022. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Seulement sept plaintes ont été traitées, mais ultérieurement, deux ont été éliminées, l'une, parce qu'elle ne concernait pas les agents sur place, l'autre, parce que le plaignant était une tierce personne qui n'avait pas vécu la situation décrite.

La Commission a finalement traité cinq plaintes qui mentionnent, entre autres, un mauvais usage de la force ou une mauvaise attitude.

Par ailleurs, la Commission a rejeté de nombreuses plaintes, car elles sortaient du cadre de son mandat. Elle a aussi rejeté des plaintes impliquant d’autres corps de police ou des choses que des personnes ont vues dans les réseaux sociaux, mais qu’elles n'ont pas vues ou vécues elles-mêmes.

D’ailleurs, certaines plaintes ont mentionné une vidéo sur la plateforme YouTube qui allègue que la GRC a endommagé une excavatrice à proximité de Coutts.

Les manifestants voulaient la levée des restrictions sanitaires. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Je pense sincèrement qu’il y a eu du sabotage d’équipement et de la destruction de propriété, et ce n’est pas ce que la police devrait faire , écrit un plaignant. D’autres plaintes comparent le Canada à un régime communiste.

Des courriels montrent cependant la frustration des personnes qui voulaient le démantèlement du blocage : Si vous ne pouvez pas trouver de remorqueuses, achetez-en trois ou quatre avec l’argent des puits de pétrole saisis.

La GRC a dépensé 1,2 million de dollars durant les manifestations de Coutts. Photo : Radio-Canada / Nassima Way

Je sais qu’ils sont effrayants et blancs. Donc, c’est compliqué pour vous, les gars, mais l’Alberta a passé la loi 1, alors si vous ne les arrêtez pas et ne mettez pas fin à ça, ce sera la faute de la GRC. La loi 1 est la loi sur la défense des infrastructures, qui donne à la police et aux procureurs les outils légaux nécessaires pour protéger les rails, les routes provinciales et les pipelines contre des intrusions ou les blocages, comme lors des manifestations de Coutts.

Une plainte a été faite contre un agent qui n’était pas déployé dans la région lors des manifestations.

Toutes les plaintes rejetées ont été envoyées au Commissaire de la GRC.