Jonathan Maranda déclaré coupable de meurtre prémédité

Tel est le verdict rendu par le jury de sept femmes et de quatre hommes à sa troisième journée de délibérations, à la suite d'un procès d'environ quatre semaines.

L'accusé écope ainsi automatiquement d'une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de faire une demande de libération conditionnelle avant au moins 25 ans de détention.

Maranda, 42 ans, était coaccusé, en compagnie de Jason Gagnon, du meurtre de Nathan Wapachee, un jeune homme de 19 ans dont le corps avait été découvert dans un conteneur du centre-ville de Val-d'Or, en mai 2020.

De l'avis de la procureure de la Couronne, Me Claudia Carbonneau, justice a été rendue.

La crédibilité des témoins était une question importante en litige dans le procès, mais nous avions aussi de la preuve qui venait corroborer ces témoins-là. On était bien placés pour avoir un tel verdict , a-t-elle commenté.

Me Claudia Carbonneau et Me Jérémie Chaput, les procureurs de la Couronne au procès Maranda. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Me Carbonneau a aussi eu une pensée pour la victime dans cette affaire.

Nathan Wapachee avait seulement 19 ans, a-t-elle rappelé. Sa vie s’est terminée beaucoup trop tôt. De savoir qu’une des deux personnes responsables de sa mort va en subir les conséquences, c’est très satisfaisant.

Appel possible

Tout comme pour l’ensemble de la durée du procès, Jonathan Maranda est resté de marbre au prononcé du verdict. Plusieurs membres de sa famille ont cependant fondu en larmes quand le juge Guy de Blois a confirmé la sentence.

L’avocat de Maranda, Me Steve Hanafi, n’écarte pas la possibilité d’un appel.

Nous, on a toujours cru à la non-culpabilité de monsieur Maranda. On va activement vérifier l’état du droit pour ce qui concerne notre droit d’en appeler de la décision. On respecte la décision, mais on va voir ce qu’on peut faire , a-t-il mentionné.

Me Steve Hanafi, l'avocat de Jonathan Maranda Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Rappelons que Jason Gagnon, qui a affirmé avoir tué la victime avec Jonathan Maranda par étranglement lors de son témoignage au procès de celui-ci, connaîtra prochainement les dates de son propre procès pour meurtre au premier degré dans cette affaire.