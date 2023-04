En vertu d’un accord conclu entre la Ville et les propriétaires du Centre sports JMD, l’été 2022 devait être le dernier durant lequel le dek hockey sur toit était permis sur ce bâtiment.

La Ville de Rimouski se justifie en spécifiant que l’accord initial stipulait que si l'entreprise ne trouvait pas d'autre local pour y exercer l'activité, elle pourrait continuer à opérer au même lieu en 2023.

L’entreprise Centre sport JMD, qui a décliné la demande d’entrevue de Radio-Canada, n’a finalement pas réussi à dénicher un local convenable l’année dernière, révèle le maire de Rimouski, Guy Caron.

La Ville autorisera ainsi la tenue des parties de dek hockey sur le toit du bâtiment de la rue Tessier à l’été 2023 en attendant que l’entreprise déménage.

Cette décision a été prise à la lumière des conclusions d’une étude sonore commandée par la Ville de Rimouski à la firme Acoustec, dont Radio-Canada a obtenu copie par la Loi sur l’accès à l’information.

Les nouveaux résultats démontrent que le niveau de bruit continu s’élève à environ 46 décibels dans le quartier, alors que les pointes de bruit distinctif liées à la pratique du dek hockey s’élèvent à environ 52 décibels. Selon la firme, les résultats se démarquent peu, en matière de décibels, par rapport au bruit relevé dans le paysage acoustique rimouskois.

La direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent avait cependant recommandé à l’automne 2022 d’envisager la relocalisation du terrain extérieur de hockey, se basant entre autres sur une précédente étude qui faisait état d’un bruit de 5,29 décibels supérieurs à la normale, une augmentation jugée importante et pouvant avoir des effets sur la santé physique et psychologique.

Le regroupement de citoyens, qui se plaint du bruit depuis 2020, soutient avoir été mis au courant de la décision qualifiée de volte-face le 15 mars dernier lors d’une rencontre avec les urbanistes de Rimouski.

Le regroupement se dit vivement déçu d’apprendre que la Ville autorisa finalement la tenue des activités de dek hockey sur la rue Tessier en attendant que l’entreprise déménage. Le regroupement compte une centaine de personnes.

L'entreprise a installé certains dispositifs en 2022 pour tenter d'atténuer le bruit occasionné par les matchs de dek hockey. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

Les enregistrements des niveaux sonores ont été effectués dans le voisinage du dek hockey entre les 17 et 27 août 2022. La firme Acoustec indique que le choix de cette période était basé sur la tenue d’un tournoi pour adultes durant la fin de semaine des 19, 20 et 21 août, puis d’une compétition pour les jeunes le samedi 27 août.

Des relevés sonores ont aussi été prélevés en dehors des heures de joutes pour mesurer le climat sonore habituel.

La firme écrit que le bruit ne paraît pas excessif, puisque les analyses quantitatives ne permettent pas d’établir avec suffisamment de confiance statistique que leurs effets dépassent ceux des autres événements sonores imprévisibles qui surviennent naturellement dans le même secteur .

L’étude indique par contre que certains bruits attribuables aux activités sportives (comme l’utilisation des bandes en plastique, un sifflet électronique ou les encouragements des supporteurs) restent reconnaissables dans l’environnement sonore local, ce avec des niveaux de pression acoustique supérieurs au bruit de fond perceptible durant les moments les plus calmes, sans communément dépasser le niveau de bruit moyen considéré .

Les experts nuancent en précisant que l’évaluation du caractère nuisible pour ce genre de bruits relève davantage de la perception subjective de chacun .

La firme conclut néanmoins qu’elle s’interroge sur le choix d’une telle localisation pour un terrain de hockey sur surface synthétique en milieu urbanisé. Elle ajoute que le bâtiment d’habitation le plus rapproché se trouve à une distance d’environ 15 mètres.

Lors des enregistrements réalisés le 20 août 2022, le nombre d'événements sonores reconnaissables lors de la joute s'élevait, au maximum, à 120 coups de sifflet électronique, 635 entrechoquements avec les bandes en plastique, les bâtons ou la surface de jeu, et 145 acclamations, applaudissements ou cris reliés au jeu.

L’entreprise est cependant toujours tenue de déménager ses activités vers un autre secteur approprié à l’été prochain.(Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

L’étude démontre que la nuisance n’est pas aussi marquée que l’on aurait pu croire , croit le maire de Rimouski, Guy Caron.

L’étude sonore recommande des mesures d’atténuation

Deux principales mesures d’atténuation ont fait l’objet de modélisation par la firme Acoustec, soit celle qui implique de déplacer l’aire de jeu au sol à l’arrière du bâtiment existant et celle qui propose d’ajouter une clôture antibruit à la périphérie du terrain actuel au toit.

Le rapport soutient que le déménagement de la surface de jeu ne suffirait pas à améliorer la situation, car quelque 11 % des bâtiments recevraient des niveaux sonores plus importants , mais que la construction d’un écran absorbant périphérique devrait donner des atténuations assez comparables , peut-on lire.

Comme les activités se poursuivront au même endroit cet été, le maire de Rimouski, Guy Caron, dit souhaiter travailler avec les propriétaires du Centre sport JMD afin de trouver des solutions qui atténueront les nuisances sonores pour les résidents du coin.

On utilise ce rapport-là présentement pour tenter d’avoir des accommodements de la part de [Centre] sport JMD qui exercent les activités de dek hockey […]. On espère éventuellement trouver une solution à plus long terme, commente-t-il.

« L’entreprise a le droit d’exercer […], mais dans le respect des citoyens. » — Une citation de Guy Caron, maire de Rimouski

Les mesures d’atténuation n’ont pas encore été identifiées, précise le maire. La Ville de Rimouski doit rencontrer les propriétaires du Centre sport JMD la semaine prochaine.

Le maire rappelle que l’entreprise est encore tenue de déménager ses activités vers un autre secteur approprié à l’été prochain. L’exercice de trouver un nouveau lieu va continuer tout au long de l’année , assure le maire Caron.

Dans les dernières années, l’entreprise Centre sport JMD a été contrainte de payer à cinq reprises une amende pour avoir enfreint le règlement sur le bruit de la Ville de Rimouski.

Avec la collaboration de Marie-Christine Rioux