Coastal GasLink signale deux déversements d’argile dans la rivière Morice

L'organisme qui réglemente l'industrie pétrolière et gazière en Colombie-Britannique, le BC Energy Regulator (BCER), mène une enquête après que l’entreprise Coastal GasLink a signalé deux déversements d’argile dans la rivière Morice, dans le nord de la province, lors du creusement d’un tunnel sous le cours d’eau pour la construction de son pipeline de gaz naturel.

Mercredi, Coastal GasLink a indiqué qu'un déversement avait été détecté sur la terre ferme, et un autre, dans un petit affluent à l'ouest de la rivière Morice.

L’entreprise a ajouté que l'ampleur des déversements et leur cause faisaient toujours l'objet d'une enquête, ajoutant que l'argile, utilisée dans ce cas comme lubrifiant, n'est pas toxique et qu'aucun impact négatif sur les poissons ou les cours d'eau n'était à prévoir.

Nous avons toujours envisagé et préparé la libération potentielle d'argile pendant le microtunnelage [et nous avons] mis en place de solides mesures d'atténuation [...] pour y faire face , précise-t-elle.

La région de la rivière Morice est, depuis des années, le théâtre de conflits entre les chefs héréditaires des Wet'suwet'en et leurs partisans, d’une part, et Coastal GasLink, ses employés et la Gendarmerie royale du Canada (GRC), d'autre part.

La rivière, Wedzin’Kwa en langue wet’suwet’en, se trouve sur le territoire traditionnel de ce peuple, qui la considère comme un cours d'eau sacré et en dépend comme source de saumon et d'eau potable.

Les impacts sur le cours d'eau varient

Dans un courriel, le BCER affirme que ses agents responsables de la conformité et de l'application de la loi avaient fait une visite sur place et continuent à surveiller la gestion, le nettoyage et les impacts potentiels sur le cours d'eau et la vie aquatique .

Il précise que les impacts potentiels sur les cours d'eau peuvent varier en fonction de la quantité d'argile bentonite déversée, de la taille du cours d'eau et de son débit.

De son côté, Jesse Stoeppler, codirecteur de la Skeena Watershed Conservation Coalition et membre des nations Wet'suwet'en et Gitxsan, s'inquiète du manque d'information sur ce qui s'est réellement passé.

Lorsqu'il s'agit d'un mégaprojet de cette envergure, les détenteurs de titres et le public ont demandé à plusieurs reprises pourquoi il n'y avait pratiquement aucune réglementation sur le terrain , a-t-il affirmé.

« Comment est-il possible que cette industrie s'en tire en s'autocontrôlant, en s'autoévaluant et en se déclarant elle-même à ces régulateurs? » — Une citation de Jesse Stoeppler , codirecteur de la Skeena Watershed Conservation Coalition

Une photo prise en avril 2022 par un inspecteur provincial montrant l'érosion du sol sur une portion des travaux de Coastal GasLink violant les conditions de permis de l'entreprise. Les données imprimées dans le coin supérieur gauche de la photo indiquent le moment et la position exacte où l'image a été prise. Photo : Ministère de l'Environnement et des Changements climatiques

Une série d’avertissements

En septembre 2022, le gouvernement de la Colombie-Britannique avait fait savoir que Coastal GasLink avait reçu plus d'une cinquantaine d'avertissements pour non-respect des conditions environnementales de construction de son pipeline.

Le contrôle des sédiments et de l'érosion est une nécessité absolue pour assurer la protection des poissons et des autres espèces aquatiques [...]. À forte concentration, les sédiments constituent une substance nocive, car [ils] peuvent causer des dommages importants aux poissons et à leur habitat , affirme le Bureau d'évaluation environnementale de la province.

Le gazoduc Coastal GasLink est un pipeline de 670 km qui traverse le centre de la Colombie-Britannique pour transporter du gaz naturel liquéfié de la région de Dawson Creek jusqu’à Kitimat, sur la côte Pacifique.

Selon Coastal GasLink, l'ensemble du gazoduc sera enfoui dans le sol d'ici la fin de l'année 2023.

D'après les informations de Camille Vernet, Betsy Trumpener et Kate Partridge