Cyberattaques prorusses : la menace est là pour de bon, prévient Anita Anand

Les cyberattaques revendiquées par des groupes prorusses visant des sites d’entités gouvernementales et non gouvernementales canadiennes sont montées en flèche ces derniers jours , et elles continueront d’augmenter, prévient la ministre de la Défense Anita Anand.

Ça fait partie du playbook russe , explique la ministre en entrevue à l’émission Les Coulisses du pouvoir.

Plus tôt cette semaine, le premier ministre Justin Trudeau avait lui aussi admis qu’il n’est pas rare de voir des cyberattaques russes contre des pays qui démontrent leur soutien pour l'Ukraine , particulièrement lors de visites officielles de représentants ukrainiens, comme celle du premier ministre ukrainien Denys Chmyhal, mardi.

Toutefois, Anita Anand ne croit pas que les cyberattaques ralentiront dans les jours qui suivront le départ du représentant ukrainien, mais qu'elles iront plutôt en s'accélérant.

Le premier ministre ukrainien Denys Chmyhal (gauche) est de passage à Ottawa alors que son pays prépare une offensive printanière pour tenter de repousser les forces russes qui occupent l'est et le sud de l'Ukraine. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Même si elle admet que ces cyberattaques prorusses envers des entités publiques et privées sont liées au soutien du Canada à l’Ukraine, la ministre affirme qu'il en revient à chaque organisation de se protéger elle-même contre ces attaques, et que le gouvernement n’entend pas réduire son soutien militaire et financier à son allié en raison de ces attaques.

« C'est important de protéger vos systèmes, de surveiller vos réseaux et aussi d'appliquer des mesures d'atténuation. » — Une citation de Anita Anand, ministre de la Défense

Mme Anand dirige plutôt les organisations vers le Centre canadien pour la cybersécurité qui peut les conseiller, dit-elle, sur les mesures à mettre en place pour protéger leurs services et les données des Canadiens.

Ce propos a aussi été réitéré jeudi par le dirigeant du centre, Sami Khoury. Aucun dommage physique n’a été causé aux infrastructures canadiennes du secteur de l’énergie. Cela dit, la menace est bien réelle.

Il dit être presque certain que des groupes parrainés par la Russie ont accru leurs efforts d’espionnage contre les pays membres de l’OTAN et qu’ils sont en train de développer des cybercapacités contre des cibles occidentales, dont le Canada .

Selon Paul Laurier, enquêteur retraité de la Sûreté du Québec et propriétaire du Groupe Vigiteck, rien ne garantit que les cyberattaques de cette semaine n’auront pas des conséquences importantes à l'avenir : Moi, il n’y a rien qui me dit que des données n’ont pas été compromises. [...] On parle d’attaques par déni de service distribué, mais [les pirates] ont quand même attaqué des serveurs de système de nom de domaine [DNS].