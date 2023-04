Sandra Oh, de Grey’s Anatomy, foulera les planches du Monument-National dimanche

Avec plusieurs autres membres de la cohorte 1993 de l’École nationale de théâtre du Canada (ENT), la lauréate de deux prix Golden Globe foulera la scène du Monument-National dimanche, 30 ans après avoir reçu son diplôme. Il s'agit d'un rite de passage de l’établissement dont le groupe avait été privé à l’époque en raison de rénovations.

Les comédiens et comédiennes feront une lecture de la pièce The Wedding Party, une comédie familiale regorgeant de quiproquos et signée par Kristin Thompson, elle aussi ancienne étudiante de l’ENT, et dont les recettes iront au Cercle consultatif autochtone de l’établissement.

Pour marquer le coup, la chroniqueuse culturelle à l’émission Tout un matin, Eugénie Lépine-Blondeau, a discuté avec Sandra Oh de ses souvenirs de Montréal, de son parcours et de son héritage. Les propos ont été édités pour des fins de concision.

Eugénie Lépine-Blondeau : Quels souvenirs gardez-vous de votre passage à Montréal?

Sandra Oh : Quand vous êtes une étudiante du domaine des arts, souvent, vous n’avez pas beaucoup d’argent.

Et je me souviens très clairement qu’on grattait nos sous pour avoir un bagel au sésame au Fairmount Bagel, un pichet de bière absolument terrible, et un paquet de cigarettes Du Maurier, et ça, c’était le bon temps.

C’était le bon temps que d’être une étudiante en théâtre à Montréal au début des années 1990.

Sandra Oh dans la série «Killing Eve». Photo : Bravo

E. L.-B. : Comment entrevoyez-vous cette réunion de la cohorte 1993 de l’École nationale de théâtre?

S. O. : C’est l'occasion de retrouver les gens qui vous ont connue les premiers, qui savent exactement qui vous êtes, car l’École nationale de théâtre était une période très intense de nos vies.

J’ai l’impression d’avoir été très chanceuse de faire partie de ces gens qui savent, très jeunes, ce qu’ils veulent faire. C’était une émotion, ou une espèce d’énergie motrice. Une volonté de connecter avec les gens, ou de s’exprimer d’une certaine manière.

C’est génial de revenir à Montréal, ville dans laquelle j’ai vécu une période si formative. C’était une période cocon durant laquelle nous avons découvert notre propre créativité tout en ayant le soutien du corps enseignant, et nous avons appris à apprendre.

Sandra Oh s'est fait connaître du grand public en jouant le rôle de la Dre Cristina Yang dans «Dre Grey, leçon d'anatomie». Photo : ABC

E. L.-B. : Vous estimez que Grey’s Anatomy a contribué à la représentation des diversités à l’écran. Pensez-vous que la culture et l’art peuvent changer le monde?

S. O. : Je ne sais pas si l’art peut changer le monde, mais j’ai l’impression que le vrai changement passe par l’art.

L’art est extrêmement important pour la condition humaine, et j’ai vécu plus de changements réels à travers l’art et l’effet de l’art qu’à travers la gouvernance, les gouvernements et la politique.

C'est comme ça que je vois les choses. Mais vous savez, je suis une artiste [rires]!

La pièce The Wedding Party sera lue dimanche à 13 h 30 au Monument National, à Montréal. Sandra Oh, Patrick Gallagher, Kari Matchett, Neil Girvan, Matthew Godfrey, Ruth Madoc-Jones, Elizabeth Robertson, Waneta Storms et Kristin Thomson monteront sur scène.