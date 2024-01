Lorenzo Dupuis : la peinture au jaune d’oeuf pour continuer à peindre

En 1965, à l’âge de 11 ans, Lorenzo Dupuis a vu une boîte remplie de peintures acryliques et de pinceaux. C’est à ce moment qu’il a décidé qu’un jour, il serait peintre.

Ses affinités pour l'art visuel se développent tôt. À l’école notamment, il avait la chance de créer des pancartes et des décors pour les pièces de théâtre. À l’aide de papier et de crayon, il décrivait l’environnement autour de lui.

Ouvrir en mode plein écran Lorenzo Dupuis utilise la même boîte d'outils de peintre depuis son retour en Saskatchewan en 1966. Photo : Radio-Canada / Frédérique Cyr Michaud

C'est dans la préadolescence, lors d’un déménagement d’un an à Montréal, qu’il a la piqûre pour la peinture. À son retour en Saskatchewan, il s’achète sa première boîte en bois d’artiste. Un jalon dans son cheminement particulier vers une carrière artistique.

J’ai fait mes études en arts visuels. […] Je suis retourné à l’université à 14 reprises.

Après ses études, Lorenzo a suivi plusieurs ateliers avec des artistes professionnels venant de partout dans le monde dans la région d’Emma Lake. Des retraites de deux semaines l’été lui ont permis de poursuivre son apprentissage.

J’ai beaucoup appris d’eux. Mais plus important encore, ils m’ont encouragé à me prendre au sérieux.

30 ans plus tard, une allergie se développe

Après 30 ans dans le métier, Lorenzo Dupuis réalise qu’il commence à développer une allergie à la peinture. Il essaie tout pour continuer à peindre; il installe un ventilateur, utilise des gants et un masque. Malheureusement, cette approche ne corrige pas les vertiges et autres symptômes dont il souffre.

À la recherche d'une solution, il se souvient d’un cours d’histoire de l’art faisant mention d'une ancienne technique de peinture à la tempera, une détrempe dont l’agglutinant est une émulsion à base d’œuf. Selon la technique qui remonte à l'époque médiévale, on ajoute à une poudre pigmentée de l’eau distillée et, comme adhésif, le jaune d’œuf. Une solution qui convient à Lorenzo et ses allergies.

Être à la fois paisible et chaotique

Aujourd’hui, Lorenzo utilise exclusivement cette technique pour créer ses œuvres qui oscillent entre le figuratif et l’art abstrait.

Il propose un art à la fois « paisible et chaotique », des attributs qu'il met de l'avant dans œuvres abstraites utilisant des formes géométriques répétées tracées à l’aide d’un pochoir.

Ouvrir en mode plein écran Lorenzo Dupuis peint une toile sur laquelle il travaille depuis 2019. Photo : Radio-Canada / Frédérique Cyr Michaud

Le pochoir est devenu un ami et confident, explique Lorenzo. La grande majorité de ses œuvres récentes ont été réalisées à l’aide de cet outil bien que ce ne soit pas la seule composante des œuvres.

Quand Lorenzo commence un processus de création en vue d’une nouvelle exposition, il dit avoir besoin de peindre près de 50 tableaux pour en avoir au moins 20 qui méritent d’être exposés.

Pour moi, un nouveau projet, c’est une exposition personnelle.

Il explique qu’un nouveau projet peut prendre 1 an de travail avant de contempler sa fin et sa préparation pour une exposition.