À travers les portes des horreurs de la guerre : une exposition sur l’Ukraine à Saskatoon

Trouées, brûlées, écaillées, ces portes appartiennent à des cafés, des hôpitaux, des écoles et des maisons de Kiev, Kharkiv et Soumy.

L'exposition a été présentée dans plusieurs villes du Canada depuis octobre 2022. Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

Cette exposition, qui est en tournée au Canada depuis octobre 2022, raconte l'histoire de millions d’Ukrainiens qui ont dû franchir leur porte pour ne plus jamais revenir.

« Le 24 février 2022, la guerre a frappé à la porte de tous les Ukrainiens. » — Une citation de Ruslan Kurt, artiste ukrainien basé à Toronto

Selon la directrice générale du musée ukrainien du Canada à Saskatoon, Jen Budney, cette exposition dégage un côté hyperréaliste.

Ces portes sont des preuves réelles, elles sentent encore la fumée. On peut aussi voir des dommages causés par le feu et des éclats d'obus. Cela nous rapproche des atrocités qui sont commises en Ukraine , dit-elle.

Cela fait plus d’un an que la guerre bat son plein en Ukraine et Jen Budney craint que le temps fasse son œuvre et que l’on devienne moins sensible à la cause.

Comme toute tragédie qui poursuit son cours, les gens deviennent un peu insensibles à ces nouvelles. Nous voulons rappeler aux gens que cette cause est tout aussi urgente maintenant qu’elle l’était il y a un an , explique-t-elle.

