Investissements dans les milieux culturels et nordiques

D'abord, six organismes culturels du Saguenay-Lac-Saint-Jean reçoivent un coup de pouce financier du gouvernement du Québec.

L'écrivain Charles Sagalane et la Boîte rouge vif obtiennent les plus importantes subventions avec 38 366 $ et 36 651 $ respectivement.

Le directeur littéraire Mathieu Villeneuve reçoit 18 500 $, la Bande Sonimage, 13 575 $, la scénographe en arts de la marionnette Mylène Leboeuf-Gagné, 3989 $ et le groupe Racines Gumboot, 4125 $.

L’enveloppe totalise 115 206 $ pour les organismes de la région à l'occasion du cinquième appel de projets culturels.

L’objectif de ce programme est d’accroître et d’enrichir l’offre d’activités culturelles destinées aux jeunes de la petite enfance, du préscolaire, du primaire, du secondaire ainsi que du collégial.

Il est primordial de reconnaître le travail et le talent de nos artistes dans le monde culturel. Je suis très heureuse de voir que notre gouvernement appuie de manière concrète nos jeunes artistes qui peuvent nous montrer toute leur créativité , a fait savoir la députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, par voie de communiqué.

Projets nordiques

Le gouvernement du Québec veut aussi encourager le développement du territoire nordique au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Quatre projets reçoivent près de deux millions de dollars.

passerelle multifonctionnelle sur la rivière Ashuapmushuan, Parc régional des Grandes-Rivières : 785 000 $

circuit cyclable Au fil des rivières, Parc régional des Grandes-Rivières : 700 000 $

dépôt de matières résiduelles en TNO, MRC de Maria-Chapdelaine : 218 779 $

ligne d’affaires en gestions de cuisines de camps forestiers, Coopérative forestière Girardville : 270 614 $

En misant sur le développement durable de notre territoire nordique, nous contribuons à bâtir un avenir plus prospère pour les communautés qui y habitent , souligne par écrit le député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard.

Les fonds sont remis par la Société du Plan Nord. Des projets ont été retenus dans plusieurs régions du Québec à l’occasion du plus récent appel qui a pris fin en mai 2022.