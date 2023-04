Le nombre de chiens infectés par les tiques augmente en N.-É.

Jeff Goodall, vétérinaire et propriétaire de la clinique Sunnyview Animal Care, précise que les problèmes vont au-delà de la maladie de Lyme. Il croit que l'anaplasmose est aussi très préoccupante.

Il dit que des chiens sont déclarés positifs aux maladies transmises par les tiques tout au long de l'hiver.

Les tiques sont vraiment sorties plus tôt cette année, dit Jeff Goodall. Certaines personnes ont signalé des tiques sur leurs chiens en janvier.

Le vétérinaire recommande généralement aux gens de commencer en mars à utiliser des méthodes pour prévenir l'apparition de tiques sur les chiens, mais cette année, il a commencé à le faire dès février.

Dix pour cent des chiens positifs à la maladie de Lyme développeront prématurément de l'arthrose, voire une maladie rénale , prévient Jeff Goodall.

Selon lui, plus tôt les propriétaires d'animaux retirent les tiques de leurs chiens, plus vite ils peuvent commencer à leur administrer des antibiotiques et réduire ainsi le risque de ces maladies.

Augmentation des tiques cette année

Les données préliminaires du laboratoire Lloyd Tick de l’Université Mount Allison, à Sackville, au Nouveau-Brunswick, montrent que le nombre de tiques a augmenté cette année en Nouvelle-Écosse.

Vett Lloyd, professeure au laboratoire, explique que les tiques femelles peuvent se nourrir de sang beaucoup plus tard dans l'année en raison du temps doux.

Vett Lloyd est atteinte de la maladie de Lyme. Elle a commencé ses recherches scientifiques sur les tiques après avoir été mordue par l’une d'elles. Photo : Gracieuseté : Vett Lloyd

Elle dit que la Nouvelle-Écosse a deux types de tiques : la tique américaine du chien, souvent inoffensive, et la tique à pattes noires, qui peut être porteuse de la maladie de Lyme.

Malheureusement, si une tique femelle reçoit un repas de sang, elle pourra probablement pondre environ 3000 œufs qui, à cette période de l'année, éclosent en petits bébés tiques affamés , affirme-t-elle.

La plupart du temps, ces bébés tiques trouvent des souris, mais plus tard au printemps, ou à l'automne, ils seront plus gros et chercheront de plus grosses collations.

Elle constate que les tiques ont été bien nourries durant l'hiver cette année.

Nous avions des tiques en janvier, ce que nous n'avions jamais eu auparavant, explique Vett Lloyd. Il y a beaucoup de points chauds et peu de points froids en Nouvelle-Écosse.

Mia Lauzon, de l'Université Acadia, cherche des tiques dans la vallée d'Annapolis. Photo : Gracieuseté de Laura Ferguson

Les tests de cette année montrent que, chez certaines tiques adultes, 50 % de la population est infectée par la maladie de Lyme, explique Laura Ferguson, biologiste à l'Université Acadia.

Elle fait remarquer que même la vague de froid a été douce pour les tiques, car elles ont pu ramper sous la neige, où il faisait beaucoup plus doux.

Vett Lloyd signale que la vérification de la présence de tiques sur son chien ou soi-même devrait être une routine, comme se brosser les dents.