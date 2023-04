72 Seasons, de Metallica : qu’en pensent les critiques?

Sans être dithyrambiques, les premières critiques de la presse spécialisée s’entendent généralement pour dire que l’album répondra au moins aux attentes de base des fans du groupe.

Sur le site d’agrégation de critiques Metacritic, 72 Seasons jouit d’une note de 76 sur 100 de la part des journalistes et de 7.7 sur 10 de la part des internautes moins de 24 heures après la sortie de l'album. Ce score est à relativiser en raison du faible nombre d’évaluations au moment de la publication de cet article (10 sites spécialisés et 11 internautes).

Il y a un niveau d’autoédition et de cohérence qui place 72 Seasons devant St. Anger, Hardwired et Death Magnetic en tant que le meilleur album de Metallica – ou du moins son meilleur album de thrash métal – sorti au 21e siècle, a écrit Jon Hadusek pour le site Consequence of Sound. C’est le son d’un groupe qui a du plaisir.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Un album généreux

Avec un peu plus de 77 minutes au compteur, 72 Seasons est le troisième album le plus long de Metallica, après Load (1996) et Hardwired… To Self-Destruct. Sur ses 12 titres, plus de la moitié dépasse le cap des six minutes, dont la pièce de fermeture, Inamorata, un marathon métal de 11 minutes.

Plusieurs critiques ont noté l’abondance et l’inventivité des riffs de guitare de James Hetfield, chanteur et guitariste rythmique, et de Kirk Hammett, guitariste solo du groupe depuis 1983.

Les meilleurs riffs, comme les harmonisations galopantes qui surviennent dans les dernières minutes de Roomful of Mirrors [...], rappellent l’esprit, mais pas toujours la magie, de Ride the Lightning (1984) ou de Master of Puppets (1986) , a écrit Andy Cush pour le site Pitchfork.

Ce constat est partagé par le magazine Rolling Stone, sous la plume de Kory Grow.

Les membres de Metallica ont toujours été les maîtres des riffs corpulents, très groovy, et des structures de chansons labyrinthiques, mais maintenant, avec plus de 40 ans d’expérience, ils jouent avec une intention mieux définie qu’à [leurs débuts] .

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

James Hetfield en mode confession

Thématiquement, le dernier opus de Metallica est empreint d’une certaine vulnérabilité, celle de James Hetfield en premier, qui ressasse les blessures et la colère de l’adolescence.

Comme l’explique le site NME, qui a accordé la note de 4 étoiles sur 5 à l’album, 72 Seasons (72 saisons), fait référence aux 18 premières années de la vie, et à la façon dont elles nous façonnent et nous suivent tout au long de notre existence.

Le leader du groupe, qui aura bientôt 60 ans, a récemment repris un traitement contre la dépendance à l’alcool et a divorcé avec celle qui était sa femme depuis 25 ans. Il n’hésite pas à mettre des mots sur sa douleur, comme sur Inamorata, où il s’avoue presque vaincu : Misery, she needs me/Oh, but I need her more (la souffrance a besoin de moi, mais j’ai encore plus besoin d’elle).

Metallica sera en concert les 11 et 13 août au stade olympique de Montréal.