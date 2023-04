Le procès à Montréal de Peter Nygard, pour agression sexuelle, aura lieu en juin 2024

Nygard, âgé de 81 ans, n'était pas présent vendredi à l'audience en Cour du Québec, à Montréal, pour déterminer les dates du procès, qui se déroulera du 10 au 18 juin 2024, devant juge seul.

Il fait face à un chef d'accusation d'agression sexuelle et à un chef de séquestration, en lien avec des événements qui se seraient produits au Québec entre le 1er novembre 1997 et le 15 novembre 1998, et qui impliqueraient la même victime présumée.

En attendant le début du procès à Montréal, l'an prochain, les parties se retrouveront le 4 avril 2024 pour une audience visant à déterminer si certains documents que l'accusé possède sur sa présumée victime peuvent être admis en preuve.

Le fondateur de la défunte société internationale de vêtements pour dames Nygard International est actuellement détenu à Toronto, où il doit subir son procès en septembre pour des accusations similaires.

À la fin de ce mois-ci, Nygard doit également comparaître devant un tribunal du Manitoba pour faire appel d'une ordonnance d'extradition vers les États-Unis, où il fait face à des accusations de trafic sexuel et de racket, à New York.