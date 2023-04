La famille de Jackie Vautour ne veut pas savoir où sont ses biens, selon Parcs Canada

Les biens de la famille ont été emballés et transportés à une installation d'entreposage de libre-service sécurisée à l’extérieur du parc national. Parcs Canada a tenté de partager les détails nécessaires pour récupérer ces items avec la famille. Jusqu’à présent, la famille n’a pas voulu recevoir ces informations , affirme Parcs Canada dans une nouvelle déclaration publiée vendredi.

Une importante opération de déménagement a eu lieu dans le parc national mardi. Parcs Canada a fait retirer la maisonnette, des cabanons, un tipi et deux véhicules récréatifs appartenant à la famille de Jackie Vautour, et a fait démolir les deux ponceaux qui donnaient accès au terrain.

Jackie Vautour et sa femme Yvonne se sont toujours opposés à leur expropriation lors de la création du parc national en 1969. Malgré une première expulsion en 1976, ils ont continué à vivre dans une maisonnette dans le parc jusqu’au décès de Jackie Vautour en 2021. Un fils, Rocky Vautour, y habitait toujours.

La famille a vivement dénoncé le retrait des biens et promis de poursuivre son combat. On va mettre un autre tipi et on va continuer à se battre pour nos terres et pour nos droits , a lancé cette semaine Edmond Vautour, frère de Rocky.

Edmond Vautour, fils de Jackie et Yvonne Vautour, devant la petite maison où ses parents ont demeuré pendant des décennies. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Parcs Canada dit avoir fait le nécessaire pour faire cesser ce qu’elle décrit comme étant une occupation illégale du parc national. L’agence a proposé plusieurs fois à la famille de l’aider à déménager ses biens, mais sans succès. À chaque fois, cette offre a été refusée.

L'organisme fédéral confirme que les structures qui se trouvaient sur le site d'occupation ont été enlevées et disposées de manière appropriée.

Les services du parc toujours perturbés

Parcs Canada indique que la route 117 qui traverse le parc national est maintenant rouverte, mais les services aux visiteurs demeurent fermés pour le moment.

Le camping dans le parc national n’est permis qu’aux endroits désignés pour cela, ajoute l’agence.