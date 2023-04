Faute d’entente d’ici mardi, 21 h, des milliers de fonctionnaires fédéraux feront la grève

La grève commencerait alors à 00 h 01, mercredi matin, pour les 155 000 membres du syndicat concernés.

Quatre tables de négociation de l' AFPC travaillent actuellement avec le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) afin de trouver un accord pour le renouvellement de conventions collectives échues depuis juin 2021.

Malgré la poursuite des discussions ces derniers jours, une entente bute encore sur plusieurs points importants, a expliqué Yvon Barrière, vice-président exécutif régional de l’ AFPC -Québec, en conférence de presse, lundi matin.

Les questions des salaires et du télétravail sont citées en exemple, par M. Barrière.

On a continué de négocier cette fin de semaine. [...] Ce qu'on veut, ce sont des conditions de travail décentes. [...] Les choses ont beau avancer, nos membres sont frustrés. [...] Ça fait deux ans qu'on négocie , a-t-il ajouté.

De gauche à droite, Chris Aylward, président national de l’AFPC Sharon DeSousa, vice-présidente exécutive nationale de l’AFPC Yvon Barrière, vice-président exécutif régional de l’AFPC-Québec en conférence de presse, lundi matin. Photo : Radio-Canada / Patrick Foucault

La semaine dernière, l’ AFPC , qui représente quelque 120 000 fonctionnaires fédéraux, a annoncé qu’une majorité écrasante de ses membres ont voté en faveur d’un mandat de grève.

Même avec ce vote, le plus important syndicat de la fonction publique fédérale avait indiqué que son objectif restait le même , soit celui de parvenir à une entente à la table de négociations .

De leur côté, les 35 000 fonctionnaires fédéraux de l’Agence du revenu du Canada (ARC) affiliés au Syndicat des employé-e-s de l'Impôt (SEI), se sont aussi prononcés en faveur d’un mandat de grève au début du mois d’avril. Le SEI a dit que ce mandat lui permettrait d'être armé pour forcer l'employeur à revenir à la table des négociations.

Depuis le 14 avril, ce même syndicat a légalement le droit de déclencher un mouvement de grève.

En point de presse à Kanata, dans l’ouest d’Ottawa, lundi matin, le premier ministre Justin Trudeau a indiqué l'intention de son gouvernement de poursuivre les discussions.

« On va continuer, comme on le fait depuis bien des semaines, de travailler de bonne foi à la table des négociations. On espère pouvoir trouver une solution qui va fonctionner, et pour la fonction publique et pour les contribuables. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

On reconnaît que les augmentations du coût de la vie ont été difficiles pour énormément de Canadiens au cours des dernières années, la pandémie a été extrêmement difficile aussi. Et c’est justement la fonction publique fédérale qui a été là pour livrer la PCU , pour livrer l’aide aux petites entreprises, pour aider les Canadiens à passer à travers cette pandémie... Mais nous savons en même temps que l’inflation est en train de baisser. On est en train de revoir une bonne croissance dans notre économie malgré les défis qui viennent dans l’économie mondiale.

Des fonctionnaires essentiels ne pourront pas débrayer

Ce ne sont toutefois pas tous les fonctionnaires qui pourront débrayer à la suite du déclenchement de la grève. Alors que la menace de grève commençait à pointer à l’horizon, le gouvernement fédéral a préparé des plans de contingence pour assurer des services essentiels.

Le Conseil du Trésor a déclaré, en mars, que sur les 120 000 membres de l'administration publique centrale susceptibles de faire grève, environ 46 000 sont considérés comme essentiels au sens de la loi .

En conférence de presse lundi matin, le président national de l' AFPC , Chris Aylward, a assuré que l'objectif n'est pas de paralyser les services aux Canadiens, mais plutôt de mettre de la pression sur le gouvernement.

On ne veut pas prendre les Canadiens et Canadiennes en otage, il va y avoir un minimum de service. Mais il risque d’y avoir du retard, il risque d'y avoir de plus longues attentes au téléphone , a-t-il dit.

Un plan a été notamment mis sur pied afin d'empêcher un débrayage de 1500 fonctionnaires affiliés au Syndicat des employé-e-s de l'Impôt (SEI), ou environ 4 % des employés, a indiqué le mois dernier le président national du SEI , Marc Brière, en entrevue avec Radio-Canada.