La Corporation Véloroute des Baleines publie une nouvelle carte des pistes cyclables

Née d’une collaboration entre Tourisme Côte-Nord, Vélo-Québec et la Corporation Véloroute des Baleines, la carte présente six circuits aux cyclistes qui souhaitent sillonner la rive nord du golfe du Saint-Laurent.

Pour devenir « Route verte », il faut obtenir l'accord du Comité interministériel de la Route verte, responsable de faire l'évaluation des tracés. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le directeur général bénévole à la Corporation Véloroute des Baleines, Denis Villeneuve, explique que l'édition 2023-2024 de la carte révèle des améliorations des pistes cyclables de la région, qui visent à les rendre plus sécuritaires.

Par exemple, la nouvelle carte tient compte des travaux d'amélioration dans le secteur du lac Gobeil, près de Tadoussac, et des travaux à la sortie ouest de Baie-Comeau, où les cyclistes peuvent désormais éviter la côte de Manic-1, explique le directeur général.

Denis Villeneuve, directeur général bénévole de la Corporation Véloroute des Baleines (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

La carte offre aussi aux cyclistes des informations diverses, notamment les dénivelés et le type de surface. La carte montre également les services offerts, comme les établissements d’hébergement ou les attraits touristiques avoisinants.

Les six circuits proposés vont de Tadoussac à Baie-Trinité, et s'étendent sur près de 300 kilomètres. Ces circuits sont jugés sécurisés, c’est-à-dire homologués Route verte entre les villes de Tadoussac et Baie-Comeau.

Une voie cyclable jusqu’en Basse-Côte?

Pour l’instant, les cyclistes peuvent longer l'entièreté de la Côte-Nord à vélo, mais plusieurs tronçons ne sont toujours pas conformes aux normes de la Route verte. Mais la Corporation Véloroute des Baleines a l’intention d’y remédier.

Au cours des prochaines années, l'organisation se donne pour objectif d'étendre la piste cyclable jusqu'à Kegaska, en Basse-Côte-Nord. L’objectif de la Corporation est de faire en sorte que la Véloroute des Baleines s'étende jusqu'au bout de la 138 , indique Denis Villeneuve.

La Corporation a décidé, suite à des discussions avec notre partenaire, de vouloir s'étendre à l'Est , ajoute-t-il. Le directeur général a donc bon espoir de voir apparaître les tracés de Port-Cartier, Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre sur la prochaine édition de la carte.

Tous les aménagements de la Route verte doivent répondre à ses normes et standards de qualité en matière de sécurité, de continuité, de mobilité et d’accessibilité . Source : Route verte

Une rencontre regroupant plusieurs partenaires avait d’ailleurs eu lieu en novembre afin de discuter de la bonification du réseau cyclable dans l'est de la région.

Finalement, le directeur général indique que le nombre de cyclistes est en constante augmentation depuis quelques années, d’où l’intérêt de poursuivre le travail afin d’homologuer un tracé qui sillonne l’ensemble de la route 138.